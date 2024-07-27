Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bedah Teknologi DiSus BYD, Sistem Suspensi Otomatis Cerdas Bisa Sesuaikan Kondisi Jalan  

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |18:04 WIB
Bedah Teknologi DiSus BYD, Sistem Suspensi Otomatis Cerdas Bisa Sesuaikan Kondisi Jalan  
BYD Yangwang U8 di GIIAS 2024. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG – Produsen China BYD memamerkan teknologi DiSus Intelligent Body Control System (DiSus System) pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Sistem suspensi cerdas ini disematkan untuk mobil premiumnya.

Diketahui, disus system diluncurkan di Shenzhen, China pada 2023. Disus adalah terobosan teknologi eksklusif untuk new electric vehicle (NEV), yang meningkatkan dinamika kendaraan, keselamatan, kenyamanan, dan kinerja dalam berbagai kondisi berkendara. Pengembangan Disus System menjadikan BYD sebagai pabrikan mobil China pertama yang memiliki seluruh teknologi kontrol bodi smart vehicles. 

Disus system suspensi BYD (BYD Motor Indonesia)
Disus system suspensi BYD (BYD Motor Indonesia)

“Disus System mewakili langkah signifikan dalam teknologi kontrol bodi kendaraan. Selain meningkatkan pengalaman dalam berkendara, Disus System juga membuat NEV lebih nyaman, lincah, aman dan tentunya memperkuat posisi BYD sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi NEV,” kata President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao di arena GIIAS 2024, belum lama ini.

“BYD percaya, Disus System dikembangkan mampu memaksimalkan performa fitur masing-masing sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan konsumen saat berkendara di masa depan,” tuurnya.

Disus merupakan sistem suspensi otomatis yang secara cerdas dapat menyesuaikan kondisi jalan. Oleh karena itu, Disus System BYD menawarkan kontrol kolaboratif dalam dinamika bodi dengan gerakan lateral, memanjang, dan vertikal, memberikan landasan bagi pengembangan Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) ke depannya.

Disus System juga meminimalkan tiga hal, yaitu body roll saat menikung, pitch pada kendaraan saat berjalan di jalan yang bergelombang, dan getaran yang diterima di kabin kendaraan saat berjalan di jalan yang tidak rata. Hal ini sangat bermanfaat khususnya ketika kendaraan sedang berada di tikungan dengan kecepatan tinggi, dan dalam situasi pengereman darurat.

 

Halaman:
1 2
      
