Gandeng Toyota, Pertamina Uji Coba Bioethanol 100 Persen di GIIAS 2024

TANGERANG - Pertamina dan Toyota berkolaborasi melakukan uji coba penggunaan Bioethanol 100 persen di ajang Gaikindo Indonesia Interntional Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang.

Pada uji coba yang dilakukan di GIIAS 2024, Bioethanol 100 persen (E100) yang diproduksi dari tanaman Sorgum digunakan sebagai bahan bakar alternatif pada kendaraan Flex Fuel Vehicle (FFV) Toyota.

Dalam acara tersebut, Pertamina memproduksi 150 liter Bioethanol dari ampas biomasa Sorgum, menggunakan teknologi distilasi dan dehidrasi di Laboratorium Technology Innovation mereka.

Senior Vice President Technology Innovation PT Pertamina, Oki Muraza, menjelaskan Bioethanol yang diproduksi telah diuji pada kendaraan Toyota Fortuner FFV. Hasilnya pun positif.

“Nira sorgum didapatkan melalui kerjasama dengan universitas yang sudah melakukan uji penanaman di beberapa lahan. Setelah itu nira yang dihasilkan difermentasi menjadi Bioethanol dan kemudian dimurnikan,” kata Oki dalam keterangan resmi.

Ia menjelaskan, Bioethanol yang diproduksi Pertamina telah diuji di kendaraan Toyota Fortuner Flex Fuel Vehicle (FFV) menunjukkan peningkatan performa. Sistem pembakaran juga lebih sempurna dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil pada umumnya.