HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

MPV M6 Jadi Mobil BYD Paling Laku di GIIAS 2024, Sudah Laku Berapa?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |07:27 WIB
MPV M6 Jadi Mobil BYD Paling Laku di GIIAS 2024, Sudah Laku Berapa?
MPV listrik M6 jadi mobil BYD paling laku di GIIAS 2024, laku berapa unit? (Fadli Ramadan)
A
A
A

TANGERANG - BYD Indonesia meluncurkan MPV listrik, M6, pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang. Mobil listrik 7-seater itu dijual Rp379 juta yang membuatnya jadi pusat perhatian sepanjang pameran.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao mengungkapkan, respons konsumen Indonesia terhadap M6 sangat positif. Ia mengungkapkan pemesanan terhadap MPV listrik pertama di Indonesia.

"Sekarang BYD M6 menjadi topik hangat di pasar otomotif indonesia. Diler nasional kami terus memantau SPK yang terus bertambah. Ini telah membuktikan bahwa BYD bersedia untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia," kata Eagle di arena GIIAS 2024, Jumat (26/7/2024).

BYD M6 di GIIAS 2024. (Fadli Ramadan)
BYD M6 di GIIAS 2024. (Fadli Ramadan)

Ia mengungkapkan, BYD M6 didesain khusus untuk konsumen Indonesia. Hal itu mengingat konsumen Indonesia sangat tertarik dengan model MPV 7-seater untuk kubituhan mobilitas keluarga.

"BYD menawarkan M6 dengan 3 varian, ini mempunyai 2 tempat duduk berbeda. Ini juga karena kami telah melakukan riset untuk pasar dan kami paham ini yang dibutuhkan pasar. Sejauh ini, yang kami ketahui peminat dari 3 varian kurang lebih sama, tapi ini hanyalah awal setelah peluncuran M6, segmentasi dan peruntukannya pasti akan berubah," tuturnya.

 

