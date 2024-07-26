Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 Speaker Marshall Home Meluncur di Indonesia, Hadirkan Pengalaman Musik Imersif dalam Desain yang Ikonik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:27 WIB
3 Speaker Marshall Home Meluncur di Indonesia, Hadirkan Pengalaman Musik Imersif dalam Desain yang Ikonik
Marshall Acton III, Woburn III, dan Stanmore IIII. (Foto: Dika/Okezone)
JAKARTA – Erajaya Active Lifstyle meluncurkan lini speaker terbaru dari Marshall, yaitu Acton III, Stanmore III dan Woburn III. Ketiga speaker ini hadir dengan desain ikonik serta menawarkan pengalaman mendengarkan musik yang imersif di dalam rumah.

“Melalui kehadiran tiga produk baru ini, Erajaya Active Lifestyle ingin menjawab kebutuhan pelanggan setia yang mendambakan speaker dengan kualitas audio yang luar biasa sekaligus desain berkarakter untuk dipajang di rumahnya. Pelanggan setia bisa memilih dari tiga tipe speaker yang masing#masing memiliki fitur dan kelebihan yang sesuai dengan gaya maupun kepribadiannya yang unik dan berbeda,” kata Djohan Sutanto, CEO Erajaya Active Lifestyle.

Generasi ketiga seri speaker Marshall Home ini hadir dengan teknologi yang menghasilkan kualitas suara yang konsisten terlepas lokasi penempatan speaker untuk pengalaman yang lebih imersif. Fitur “Placement Compensation” akan mengkoreksi kualitas suara dari pengaruh permukaan reflektif di dalam ruangan, sementara fitur “Dynamic Loudness” akan memastikan musik yang didengarkan selalu terdengar prima untuk setiap pengaturan tingkat volume.

Marshal Woburn III. (Foto: Dika/Okezone)

Ketiga speaker ini memiliki konektivitas luas, yang memberi kemudahan pengguna untuk mendengarkan musik melalui teknolgi Bluetooth 5.2 atau colokan 3.5 mm. Khusus untuk tipe Woburn III, terdapat input HDMI yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan speaker tersebut dengan perangkat seperti TV sehingga meningkatkan pengalaman menonton ke tingkat yang lebih tinggi.

 

