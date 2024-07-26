Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

8 Cara Mengetahui Anak Sering Chat dengan Siapa di Whatsapp

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |07:14 WIB
Ilustrasi: 7 cara mengetahui anak sering chat dengan siapa di Whatsapp (Foto: Huffingtonpost)
JAKARTA -  Ada 8 cara mengetahui anak sering chat dengan siapa di Whatsapp. Terlebih, perkembangan teknologi membuat aplikasi mudah melacak keberadaan perangkat seseorang.

Serta bisa mengetahui isi pesan dari anak. Sehingga, orangtua bisa mengontrol pemakain gadget anak-anaknya.

Berikut 8 cara mengetahui anak sering chat dengan siapa saja di Whatsapp:

1. Tinjau pengaturan Profil WhatsApp

Cara ini bisa dilakukan oleh para orangtua. Agar tidak membuat kecurigaan, pinjam seluler Anak lalu  pilih gambar yang disukainya dan Anda setujui.

Lalu, buka akun dan privasi.  Di sini, sangat penting untuk setidaknya mengatur pengaturan privasi anak Anda ke “Kontak Saya.” Pilihan di sini adalah “Semua Orang”, “Kontak Saya”, dan “Tidak Seorang pun”. Setelah melakukan langkah ini maka bisa mengakses kontak pesan pada Anak Anda. 

2. Buat Grup Keluarga di Whatsapp

Grup ini akan menjadi grup sosial daring tertutup milik keluarga kita. Bagikan gambar, video, buat rencana, dan berkomunikasi dengan anggota keluarga. Cara yang bagus untuk mengetahui seberapa aktif anak berkomunikasi dengan seseorang.

3. Lihat secara langsung

Cara yang paling mudah dan konkret untuk mengetahui anak sering chat dengan siapa saja adalah dengan mengeceknya secara langsung. Sebagai orang tua, ayah atau ibu berhak untuk sesekali mengecek ponsel anak apabila ia masih di bawah umur.

Namun cara ini kurang efektif karena bisa jadi si anak akan menyembunyikan sejumlah chat sebelum di cek oleh orang tuanya.

 

Halaman:
1 2
      
