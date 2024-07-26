7 Daftar Motor Skutik Bekas Rp5 Juta Merek Honda, Yamaha, Suzuki

JAKARTA- Daftar motor skutik bekas Rp5 jutaan merek Honda, Yamaha dan Suzuki. Kedua jenis merek kendaraan yang menjadi pilihan andalan masyarakat.

Tidak hanya itu, motor bekas jenis kendaraan ini juga masih memiliki mesin yang kuat. Apalagi, juga memiliki harga yang murah.

Berikut daftar motor skutik bekas Rp5 jutaan merek Honda, Yamaha dan Suzuki:

1.Yamaha Mio 2011

Rekomendasi motor bekas 5 jutaan yang pertama adalah Yamaha Mio tahun 2011. Secara desain, motor ini memiliki dimensi yang cenderung kecil. Namun dari tenaga, motor ini masih bisa diadu. Untuk harganya sendiri, motor andalan Yamaha pada masanya ini dijual rata-rata di angka Rp 5.500.000.

2.Suzuki Smash 2007

Berikutnya, ada motor keluaran dari Suzuki, Suzuki Smash 2007. Motor ini merupakan salah satu motor paling kencang pada masanya. Dengan spesifikasi yang cukup mumpuni, motor ini saat ini hanya dijual dengan harga rata-rata Rp 5.300.000.