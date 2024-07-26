Banjir Diskon Mobil Listrik di GIIAS 2024, Ada yang Tembus Setengah Miliar!

TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 18-28 Juli, menampilkan beragam model mobil listrik. Pada ajang otomotif itu, sejumlah mobil listrik didiskon besar-besaran.

Potongan harga diberikan sejumlah brand sepanjang GIIAS 2024 yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk memboyong kendaraan listrik. Hal ini juga dilakukan untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Hyundai Ioniq 5 yang merupakan mobil listrik pertana yang dirakit di Indonesia mendapatkan diskon Rp30 juta selama GIIAS 2024. Mobil listrik asal Korea Selatan ini ditawarkan dengan harga termurah Rp700 jutaan.

Kemudian ada Chery Omoda E5 yang mendapatkan diskon Rp15 juta di GIIAS 2024. Ini merupakan mobil listrik terlaris di Indonesia saat ini yang dijual Rp498 juta.

Mobil listrik termurah di GIIAS 2024, Seres E1 B-Type yang dibanderol Rp189 juta juga mendapatkan diskon Rp10 juta. Diskon tersebut juga berlaku untuk Seres E1 L-Type yang dibanderol Rp 219 juta, dengan jarak tempuh yang lebih jauh.

Citroen EC3 di GIIAS 2024

Mobil listrik Citroen E-C3 yang dijual mulai dari Rp377 juta, juga mendapatkan diskon hingga Rp29 jutaan. Kemudian Kia juga memberikan diskon Rp10-50 juga untuk mobil listrik EV6 dan EV9 yang dibanderol Rp1,2 hingga 1,5 miliaran.