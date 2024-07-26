Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dijual Rp1,3 Miliar, Pemesanan Hyundai Ioniq 5 N Tembus Ratusan Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |19:48 WIB
Dijual Rp1,3 Miliar, Pemesanan Hyundai Ioniq 5 N Tembus Ratusan Unit
Dibanderol Rp1,3 miliar, pemesanan Hyundai Ioniq 5 N tembus ratusan unit. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan Ioniq 5 N pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang.  Ini merupakan mobil listrik beperforma tinggi.

Sejak diluncurkan pada 17 Juli 2024 di GIIAS 2024, HMID mencatat total pemesanan Ioniq 5 N lebih dari 100 unit melalui website dan tenaga sales Hyundai. Padahal, mobil listrik ini memiliki harga yang cukup tinggi yakni Rp1,3 miliar.

Hyundai Ioniq 5 N (Okezone)
Hyundai Ioniq 5 N (Okezone)

Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, keputusan Hyundai membawa Ioniq 5 N tepat. Mengingat konsumen Indonesia memiliki karakter menyukai kendaraan dengan desain sporty dan bertenaga besar.

“Hadirnya Ioniq 5 N sebagai high-performance EV pertama Hyundai yang diproduksi di Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan yang menginginkan pengalaman berkendara yang tak terlupakan dari mobil berperforma tinggi, sekaligus membangun komunitas para pencinta N Brand di Indonesia,” kata Frans dalam keterangan resmi.

Frans mengungkapkan peluncuran Ioniq 5 N akan memberikan motivasi bagi Hyundai untuk terus menghadirkan lini kendaraan unggul dengan teknologi dan inovasi baru. Ia menegaskan Hyundai ingin memberikan pengalaman mobilitas terbaik kepada konsumen. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement