Dijual Rp1,3 Miliar, Pemesanan Hyundai Ioniq 5 N Tembus Ratusan Unit

TANGERANG - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan Ioniq 5 N pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang. Ini merupakan mobil listrik beperforma tinggi.

Sejak diluncurkan pada 17 Juli 2024 di GIIAS 2024, HMID mencatat total pemesanan Ioniq 5 N lebih dari 100 unit melalui website dan tenaga sales Hyundai. Padahal, mobil listrik ini memiliki harga yang cukup tinggi yakni Rp1,3 miliar.

Hyundai Ioniq 5 N (Okezone)

Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, keputusan Hyundai membawa Ioniq 5 N tepat. Mengingat konsumen Indonesia memiliki karakter menyukai kendaraan dengan desain sporty dan bertenaga besar.

“Hadirnya Ioniq 5 N sebagai high-performance EV pertama Hyundai yang diproduksi di Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan yang menginginkan pengalaman berkendara yang tak terlupakan dari mobil berperforma tinggi, sekaligus membangun komunitas para pencinta N Brand di Indonesia,” kata Frans dalam keterangan resmi.

Frans mengungkapkan peluncuran Ioniq 5 N akan memberikan motivasi bagi Hyundai untuk terus menghadirkan lini kendaraan unggul dengan teknologi dan inovasi baru. Ia menegaskan Hyundai ingin memberikan pengalaman mobilitas terbaik kepada konsumen.