Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ramaikan GIIAS 2024, Pertamina Bawa Simulator Balap hingga Hadiah Tiket MotoGP Mandalika

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |19:26 WIB
Ramaikan GIIAS 2024, Pertamina Bawa Simulator Balap hingga Hadiah Tiket MotoGP Mandalika
Ramaikan GIIAS 2024, Pertamina bawa simulator balap hingga hadiah tiket MotoGP Mandalika.
A
A
A

TANGERANG – PT Pertamina Patra Niaga ikut meramaikan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Pertamina Patra Niaga pun menyiapkan beragam aktivitas hingga hadiah tiket MotoGP Mandalika. 

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menuturkan, pihaknya kembali membawa atmosfer balap di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika yang akan digelar pada September nanti. Simulator balap dihadirkan di booth tersebut dan bisa dijajal pengunjung GIIAS.

"Pengunjung yang telah memiliki aplikasi MyPertamina, dapat mencoba ragam aktivasi di booth kami yaitu Mandalika Max Race, Green Golf Challenge, Pertamax Turbo Sprint Challenge Simulator, Mypertamina Photobox dan Mypertamina Wheel of Fortune," kata Heppy.

Salah satu pengunjung booth yang mencoba Pertamax Turbo Sprint Challenge, Melisa merasa terkesan bisa merasakan sensasi balap seperti di sirkuit saat mengendarai simulator tersebut. 

“Di booth Pertamina aku baru saja coba sprint challenge simulator buat main balapan mobil. Seru banget, beda dari booth yang lain. Aku baru lihat ada simulator kayak gini di GIIAS. Permainan lainnya juga seru. Aku jadi mau ajak keluargaku untuk main ke booth Pertamina pas weekend nanti,” ucap Melisa di booth Pertamina GIIAS 2024.

Selain itu, pengunjung bisa melihat mobil BMW M4 dengan livery merah-putih yang digunakan Sean Gelael saat meraih podium ke-2 di gelaran 24 Hours of Le Mans.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement