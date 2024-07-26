Ramaikan GIIAS 2024, Pertamina Bawa Simulator Balap hingga Hadiah Tiket MotoGP Mandalika

TANGERANG – PT Pertamina Patra Niaga ikut meramaikan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Pertamina Patra Niaga pun menyiapkan beragam aktivitas hingga hadiah tiket MotoGP Mandalika.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menuturkan, pihaknya kembali membawa atmosfer balap di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika yang akan digelar pada September nanti. Simulator balap dihadirkan di booth tersebut dan bisa dijajal pengunjung GIIAS.

"Pengunjung yang telah memiliki aplikasi MyPertamina, dapat mencoba ragam aktivasi di booth kami yaitu Mandalika Max Race, Green Golf Challenge, Pertamax Turbo Sprint Challenge Simulator, Mypertamina Photobox dan Mypertamina Wheel of Fortune," kata Heppy.

Salah satu pengunjung booth yang mencoba Pertamax Turbo Sprint Challenge, Melisa merasa terkesan bisa merasakan sensasi balap seperti di sirkuit saat mengendarai simulator tersebut.

“Di booth Pertamina aku baru saja coba sprint challenge simulator buat main balapan mobil. Seru banget, beda dari booth yang lain. Aku baru lihat ada simulator kayak gini di GIIAS. Permainan lainnya juga seru. Aku jadi mau ajak keluargaku untuk main ke booth Pertamina pas weekend nanti,” ucap Melisa di booth Pertamina GIIAS 2024.

Selain itu, pengunjung bisa melihat mobil BMW M4 dengan livery merah-putih yang digunakan Sean Gelael saat meraih podium ke-2 di gelaran 24 Hours of Le Mans.