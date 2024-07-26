Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

12 Link Download Mod BUSSID Truck Hino

David Kurniawan , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:40 WIB
12 Link Download Mod BUSSID Truck Hino
Bus Simulator ID.
A
A
A

JAKARTA – Salah satu game simulator kendaraan yang banyak dimainkan adalah Bus Simulator Indonesia (BUSSID). Bagi para penggemar Bus Simulator Indonesia (BUSSID), modifikasi atau mod menjadi salah satu daya tarik utama. Salah satu jenis MOD yang paling banyak dicari adalah MOD truk Hino.

Dengan beragam pilihan MOD yang menarik, para pemain kini dapat semakin bebas mengeksplorasi dunia BUSSID dengan tampilan bus dan truck Hino yang lebih variatif. File MOD yang bisa diterapkan ke berbagai macam kendaraan, untuk ukuran file-nya sendiri adalah 40-60 MB dengan kualitas jernih (HD) sehingga gambarnya sangat terlihat dengan jelas.

Dilansir dari galerybussid, berikut adalah daftar link MOD BUSSID Truck Hino yang bisa kamu gunakan:

  1. MOD Truck Hino 500 Tribal: https://galeribussid.com/hino-500-tribal/
  2. MOD Truck Hino Dump Engkel Muatan Real: https://galeribussid.com/hino-dump-engkel-muatan-real/
  3. MOD Truck Hino 500 Bak Triway Tronton: https://galeribussid.com/hino-500-bak-triway-tronton/
  4. MOD Truck Mercy Arocs Trailer Tangki: https://galeribussid.com/mercy-arocs-trailer-tangki/
  5. MOD Truck Fuso FN Trailer Kontainer: https://galeribussid.com/fuso-fn-trailer-kontainer/
  6. MOD Truck Hino Lohan 6×4 HT Lowbed 2 Axle: https://galeribussid.com/hino-lohan-6x4-ht-lowbed-2-axle/
  7. MOD Truck Fuso SG-V Trailer: https://galeribussid.com/fuso-sg-v-trailer/
  8. MOD Truck Hino 500 Trailer Beton-Kontainer: https://galeribussid.com/hino-500-trailer-beton-kontainer/
  9. MOD Truck Fuso TG Trailer Lowbed: https://galeribussid.com/fuso-tg-trailer-lowbed/
  10. MOD Truck UD Quester Trailer Freezer: https://galeribussid.com/ud-quester-trailer-freezer/ 11. MOD Truck MAN TGS Trailer 5 Varian: https://galeribussid.com/man-tgs-trailer-5-varian/ 12. MOD Truck Isuzu Giga Trailer v1: https://galeribussid.com/isuzu-giga-trailer-v1/
     

Halaman:
1 2
      
