HOME OTOTEKNO TECHNO

Tingkatkan Produktivitas dan Kreativitas, Ini Fitur-Fitur Galaxy AI pada Galaxy Z Flip6 dan Fold6

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |11:47 WIB
Tingkatkan Produktivitas dan Kreativitas, Ini Fitur-Fitur Galaxy AI pada Galaxy Z Flip6 dan Fold6
Harry Lee, President of Samsung Electronics Indonesia dan Lo Khing Seng, Vice President MX Business Samsung Electronics Indonesia. (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTASamsung telah merilis dua ponsel lipat andalannya, Galaxy Z Fold6 dan Galaxy Z Flip6 ke pasar Indonesia bulan ini. Sejak diumumkan secara global pada Galaxy Unpacked di Paris, Prancis, 10 Juli lalu, kedua ponsel ini telah banyak menarik perhatian, terutama dengan peningkatan dan fitur yang dihadirkan oleh Galaxy AI.

“Generasi keenam foldable smartphone kami hadir dengan peningkatan luar biasa yang didasarkan dari masukan berharga konsumen setia Samsung. Galaxy Z Fold6 desainnya revolusioner. Paling ringan dan tipis dari Galaxy Z yang pernah ada, lebih kokoh dan nyaman digenggam dan disimpan di kantong celana atau baju. Galaxy Z Flip6 sangat compact kecil namun membawa peningkatan besar seperti kamera Flip6 sudah di upgrade 4 kali lebih besar dibanding seri sebelumnya. Keduanya dilengkapi dengan Galaxy AI yang semakin canggih,” kata Lo Khing Seng, Vice President MX Business Samsung Electronics Indonesia.

Kehadiran Galaxy AI pada kedua perangkat lipat ini menambah pengalaman pengguna sekaligus meningkatkan produktivitas dan kreativitas mereka dalam berbagai kegiatan seperti membuat konten atau melakukan pekerjaan.

“Device ini siap meningkatkan produktivitas dan kreativitas tanpa batasan bahasa sehingga benar-benar merealisasikan semangat Life opens up with Galaxy” kata Harry Lee, President of Samsung Electronics Indonesia.

Fitur Auto Zoom Flex Cam pada Galaxy Z Flip6 yang mampu mendeteksi objek dan mengatur zoom secara otomatis, membuat mengambil foto yang ciamik menjadi lebih mudah dan simpel. Didukung dengan Generative Edit, foto yang diambil juga dapat diedit lebih jauh lagi dengan bantuan AI. Ada juga fitur Portrait Studio membuatnya bisa menyulap foto menjadi ala cartoon, 3D Comic, Sketch, bahkan Watercolor.

Galaxy AI pendukung produktivitas juga hadir pada Galaxy Z Series terbaru ini, seperti AI Composer, yang membantu pengguna menyusun teks yang sesuai untuk berbagai situasi. Mulai dari membalas email, mengobrol dengan kolega, hingga membuat unggahan yang menarik di media sosial, semua bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

 

