Aplikasi Apa yang Bagus Buat Sadap WA

JAKARTA – WhatsApp adalah aplikasi perpesanan dengan akses dan penggunaan yang mudah, menjadikannya sebagai salah satu aplikasi paling populer di dunia, dan digemari oleh jutaan penggunanya. Namun, fitur keamanan kerap masih menjadi masalah bagi pengguna WhatsApp, pasalnya aplikasi ini masih mudah untuk disadap.

Penggunaan aplikasi pengawasan atau mata-mata sebenarnya sudah sangat umum. Aplikasi ini digunakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orang yang dilacak. Berikut adalah aplikasi penyadap WhatsApp yang dianggap terbaik untuk anda.

1. Clone WhatsWeb

Clone WhatsWeb dapat diunduh untuk perangkat Android. Platform ini bekerja dengan mengunduh atau memeriksa riwayat web WhatsApp di laptop atau komputer, hingga ponsel.

2. FlexiSPY

FlexiSPY menawarkan serangkaian fitur yang sangat lengkap, termasuk perekaman panggilan dan, pelacakan GPS, dan akses ke aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Aplikasi ini dapat diandalkan karena kemampuannya.

3. Ispyoo

Aplikasi ini memungkinkan pengguna dapat menyadap profil WA seseorang. Tak hanya itu, dengan platform ini, semakin banyak informasi seperti lokasi, riwayat panggilan, dan file dari penyimpanan internal yang bisa diakses.