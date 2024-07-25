Bikin Resah Pengendara, Begini Cara Membedakan Oli Palsu

TANGERANG - Peredaran oli palsu atau tidak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan masih banyak beredar di pasar. Bahkan, saat ini sangat sulit dibedakan karena pelaku sudah menggunakan alat-alat canggih untuk memproduksinya.

Seluruh pihak saat ini diminta bersatu untuk memusnahkan peredaran oli palsu, meski tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tetapi, ada beberapa cara agar terhindar dari penggunaan pelumas palsu.

Hal ini terungkap dalam G-51 National Conference yang digelar Top 1. Ini merupakan pertemuan dengan mitra bengkel di seluruh Indonesia untuk menjalin kerja sama yang lebih kuat dan mengantisipasi peredaran oli palsu.

Pemilik bengkel Dokter Mobil, Thayne Finsenda Lika atau kerap disapa Lung Lung mengungkapkan, peredaran oli palsu saat ini semakin meresahkan. Oli palsu ini harus diperangi karena dapat membahayakan kendaraan bermotor.

"Hampir tiap minggu kedapatan kendaraan konsumen yang pakai oli palsu. Bahkan, di seluruh jaringan bengkel kami juga terpasok oli palsu, khususnya yang menggunakan merek OEM," kata Lung Lung di Tangerang, Selasa (23/7/2024).

Untuk membedakan oli palsu, produsen oli legendaris di Indonesia itu menggunakan teknologi QR Scan. Kode tersebut berada di balik tutup oli sehingga sulit untuk dipalsukan. Setelah QR Scan tersebut dipindai, maka akan dibuktikan keasliannya.

Menghindari hal serupa terjadi, Lung Lung mengaku pihaknya saat ini tidak lagi mengambil oli dari distributor. Melainkan meminta pengiriman langsung dari pabrik agar oli yang digunakan oleh konsumennya benar-benar berkualitas.