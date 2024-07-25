Selain Mobil, di GIIAS 2024 Ada Promo Pembelian Motor

TANGERANG – Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 dimanfaatkan sejumlah produsen otomotif untuk mendongkrak penjualannya. Tak heran selama gelaran berlangsung, banyak promo bertebaran untuk menggaet konsumen.

Di GIIAS 2024, tak hanya produsen mobil, banyak brand motor untuk meramaikan. Ada pula penawaran untuk calon konsumen.

Chief Marketing Officer (CMO) FIFGroup, Daniel Hartono, menjelaskan salah unit bisnis FIFGroup adalah pembiayaan sepeda motor Honda. Pada GIIAS 2024, pihaknya berkolaborasi dengan Moxa dan Astra Life untuk memberikan pengalaman kepemilikan sepeda motor yang aman, nyaman, dan bebas khawatir bagi setiap konsumen.

“FIFGroup berkomitmen memberikan layanan pembiayaan sepeda motor yang cepat dan mudah selama GIIAS 2024. Proses pengajuan hingga verifikasi hanya membutuhkan waktu 1-2 jam, sehingga konsumen dapat segera memiliki sepeda motor impian mereka.” ujar Daniel Hartono dalam diskusi pada GIIAS 2024 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/7/2024).

Ia menjelaskan proses pengajuan hingga verifikasi bisa didapatkan konsumen dengan sejumlah tips dan trik. Pertama, memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap. Kedua, menjaga riwayat kredit agar tetap baik.

Ketiga, membuktikan penghasilan tetap dengan menunjukkan slip gaji, surat keterangan kerja, atau bukti penghasilan lainnya. Keempat, memastikan tempat tinggal jelas. Kelima, memerhatikan batasan usia untuk pengajuan cicilan motor, yaitu minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun. Terakhir, mempertimbangkan untuk memberikan uang muka yang lebih besar.

Selain itu, selama perhelatan GIIAS 2024, pihaknya memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan berbagai program menarik, seperti cashback ekstra bagi customer yang melakukan pengajuan melalui aplikasi Moxa, potongan tenor untuk pembelian motor tertentu hingga promo bunga spesial untuk berbagai jenis motor.

Dengan berbagai promo ini, pengunjung yang mengajukan pembiayaan sepeda motor Honda melalui FIFGROUP di GIIAS 2024 dapat menghemat hingga Rp8,867 juta.