GIIAS 2024, Mitsubishi Fuso Hadirkan Kejutan lewat Truk Listrik, Chelsea Islan hingga Trio Macan

TANGERANG - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), selaku distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia, menghadirkan sejumlah kejutan di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Inovasi yang dihadirkan KTB lewat truk listrik menyita perhatian pengunjung. Tak hanya itu, Trio Macan juga sukses menggoyang booth Mitsubishi Fuso.

Pada GIIAS 2024, KTB meluncurkan truk listrik Fuso eCanter. Ini merupakan truk listrik pertama yang mengaspal di Indonesia.

Kejutan yang dihadirkan KTB tak hanya itu. Saat peluncuran, Fuso eCanter melenggang masuk ke panggung. Yang bikin heboh, truk listrik itu disopiri aktris cantik Chelsea Islan.

Ini bukanlah hal yang lazim. Itu karena sopir truk biasanya identik dengan laki-laki. Hal ini pun bikin heboh peluncuran eCanter.

Usai mengendarai Fuso eCanter, Chelsea Islan menyatakan truk listrik itu sangat nyaman dan ramah untuk dikendarai wanita.

Mitsubishi Fuso eCanter di GIIAS 2024. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"eCanter sangat nyaman, aman, ramah lingkungan, dan pastinya ramah pengemudi wanita. Saya sangat terkesan dengan bagaimana truk berteknologi tinggi ini hadir di pasar Indonesia. Tentunya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya sekaligus ramah lingkungan,” tutur Chelsea, di arena GIIAS 2024, ICE BSD, Tangerang, pada 17 Juli.

Sementara itu, Presiden and CEO Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Karl Deppen, mengatakan eCanter menawarkan kemudahan dengan kemampuan mengisi daya semalaman. Sehingga dapat memulai setiap hari dengan daya penuh, tanpa membuang waktu di pompa bensin.

"Dan setiap kali eCanter melambat, Anda mengisi baterai dengan daya rem regeneratif. eCanter juga menawarkan biaya pengoperasian yang rendah dan perawatan yang minimal,” ujarnya di kesempatan yang sama.

Diketahui, Fuso eCanter dibekali baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP) berkapasitas 83kWh yang mampu menempuh jarak 140KM dengan GVW (Gross Vehicle Weight) sebesar 6 ton. Truk eCanter memiliki panjang wheelbase 3,4 meter dan torsi yang besar sehingga cocok untuk mengangkut muatan dengan volume maksimal.

Truk listrik ini hadir dengan eAxle, teknologi canggih menggunakan teknologi driveline ringkas tanpa propeller shaft. Sejumlah keunggulan eAxle seperto biaya perawatan yang lebih rendah, mudah diservis, halus, gesit dan akselerasi yang mulus.