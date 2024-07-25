Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota All New Prius PHEV Sita Perhatian Pengunjung GIIAS 2024, Segini Perkiraan Harganya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |19:22 WIB
Toyota All New Prius PHEV Sita Perhatian Pengunjung GIIAS 2024, Segini Perkiraan Harganya
All New Toyota Prius PHEV di GIIAS 2024. (Fadli Ramadan)
TANGERANG - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan All New Prius Hybrid, baik HEV maupun PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Selain menawarkan ramah lingkungan, mobil ini memiliki daya tempuh hingga ribuan kilometer dengan kondisi tangki bahan bakar terisi penuh.

Namun, produsen asal Jepang itu belum memasarkan All New Prius PHEV yang bisa menempuh hingga 1.200 km. Salah satu alasannya adalah dari sisi aftersales mobil satu ini, sehingga membutuhkan persiapan matang.

“Kalau PHEV sebelumnya dijual masih terbatas untuk Fleet, sekarang mau kita pasarkan secara bebas jadi persiapannya banyak,” ujar Marketing Director PT TAM, Anton Jimmi Suwandy, di arena GIIAS 2024, belum lama ini.

Anton menjamin ketika Toyota menjual All New Prius PHEV, seluruh layanan akan tersedia bagi konsumen. Selain itu, dari sisi bengkel, peralatan, maupun mekanik juga akan dipersiapkan dengan baik.

"Jadi ya ini untuk memberi rasa nyaman dan aman kepada para konsumen. Kita juga baru impor mobil ini, jadi harus dihomologasi. Untuk proses tersebut tengah kami persiapkan sekarang," ujarnya.

Anton mengungkapkan pihaknya juga tak sabar untuk memasarkan All New Prius PHEV. Pasalnya, ketertarikan terhadap mobil tersebut saat dipajang di GIIAS 2024 sangat tinggi.

"Kita si pengen secepatnya (dijual), waktu paling realistis diluncurkan akhir tahun ini atau awal 2025. Sudah banyak juga yang tanya-tanya mobil ini sudah dijual atau belum," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
