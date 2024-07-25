Advertisement
Okezone.com
OTOMOTIF

Mobil Listrik Mirip HR-V Mejeng di GIIAS 2024, Kapan Dijual di Indonesia?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:21 WIB
Mobil Listrik Mirip HR-V Mejeng di GIIAS 2024, Kapan Dijual di Indonesia?
Mobil listrik Honda en1. (Fadli Ramadan)
TANGERANG - PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan mobil listrik e:N1 pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang. Uniknya, mobil listrik ini punya desain yang mirip dengan HR-V. Lalu, kapan kendaraan ramah lingkungan itu bakal dijual?

Honda e:N1 dikabarkan bakal menjadi mobil listrik pertama produsen asal Jepang itu yang akan dijual di pasar Indonesia pada 2025. Model ini dipilih setelah melakukan riset mendalam mengenai kebutuhan konsumen Tanah Air akan sebuah kendaraan listrik.

Dalam melakukan riset tersebut, Honda melakukan kolaborasi bersama institusi pemerintah dan pendidikan. Hasilnya, diperkenalkan e:N1 sebagai kendaraan listrik pertama yang akan diproduksi massal oleh Honda untuk konsumen Indonesia.

Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM, Yusak Billy mengatakan pihaknya tak ingin terburu-buru dalam memasarkan kendaraan listrik di Indonesia. Pasalnya, Honda ingin memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan mobil listrik yang sesuai.

"Mobil listrik Honda memiliki nilai lebih karena dirancang di atas pengalaman pengembangan beragam teknologi. Kami juga melakukan studi mendalam mengenai kebutuhan dan penggunaan mobil listrik di Indonesia sehingga menawarkan sebuah model yang benar-benar sesuai untuk konsumen di Indonesia," kata Billy di arena GIIAS 2024.

Sebagai informasi, SUV listrik Honda ini pertama kali diperkenalkan di China pada 2022 lalu, dengan nama e:NS1 dan e:NP1. Honda juga memamerkannya untuk pasar Eropa pada pertengahan tahun 2023, yang diberi nama e:NY1.

 

