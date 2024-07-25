Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Ideal Mobil Hybrid yang Diinginkan Konsumen? 

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |19:55 WIB
Berapa Harga Ideal Mobil Hybrid yang Diinginkan Konsumen? 
Berapa harga ideal mobil hybrid yang diinginkan konsumen Indonesia? (Ilustrasi/Fadli Ramadan)
TANGERANG - Mobil hybrid menjadi isu hangat di industri otomotif Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Sebab, di tengah pasar yang sedang lesu, segmen ini mengalami peningkatan penjualan.

Diketahui, mobil hybrid menjadi langkah awal sebelum beralih ke kendaraan listrik murni. Megingat mobil ini masih memanfaatkan BBM sebagai energi utama, meski ada sejumlah kendaraan yang hanya memanfaatkan mesin sebagai generator untuk mengisi daya baterai.

Meski laku keras, mobil hybrid di pasar Indonesia saat ini hanya tersedia pada varian tertinggi suatu model. Misal, pada Toyota Kijang Innova Zenix, hanya ada di trim tertinggi dengan harga mulai Rp477 juta hingga Rp640 jutaan.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan, sebenarnya masyarakat banyak yang tertarik dengan mobil hybrid. Tapi, sebagian besar konsumen tertarik memboyongnya apabila harganya di bawah Rp400 juta.

"Harga Rp400 juta sampai Rp500 juta bisa dibilang kompetitif buat mobil hybrid. Harga sekarang di kelasnya Innova (Zenix) sudah cukup kompetitif, Rp400 juta sampai Rp500 juta," kata Anton di arena GIIAS 2024, ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

Ia menyebutkan, dengan harga yang ditawarkan untuk Kijang Innova Zenix Hybrid saat ini, pemesanannya berkisar 2.000-3.000 unit per bulan. Tapi, ia berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan insentif untuk mobil hybrid agar harganya bisa lebih rendah lagi.

 

