HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Serahkan All New Kona Electric ke Bluebird, Bakal Beroperasi di IKN

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |18:26 WIB
Hyundai Serahkan All New Kona Electric ke Bluebird, Bakal Beroperasi di IKN
Penyerahan Hyundai Kona Electric di GIIAS 2024. (Foto: Erha/Okezone)
TANGERANG - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menyerahkan (handover) 10 unit All New Kona Electric kepada Bluebird saat pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (25/7/2024). Taksi All New Kona Electric rencananya bakal beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Handover All New Kona Electric ini dilakukan seminggu setelah mobil listrik (EV) tersebut resmi dirilis.

"Hyundai dengan bangga membuktikan komitmen kami dalam percepatan elektrifikasi di Indonesia dengan menghadirkan rantai pasok EV yang lengkap, ditandai dengan peresmian pabrik sel baterai HLI yang memproduksi baterai EV lokal pertama. Hal ini memungkinkan kami untuk menyerahkan all-new KONA Electric kepada mitra Bluebird dan 3 konsumen pertama setelah seminggu peluncurannya," ujar President Director PT HMID, Woojune Cha.

Ia melanjutkan, ke depannya Hyundai akan terus memperkuat ekosistem EV untuk memastikan pengalaman kepemilikan EV yang worry free bagi masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut Chief Operating Officer PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan atas antusiasmenya terhadap All New Kona Electric.

Hyundai Kona Electric Handover Ceremony GIIAS 2024. (Foto: Erha/Okezone)



"Respons positif konsumen terhadap All New Kona Electric memberikan tambahan motivasi bagi kami untuk terus membangun sektor EV di Indonesia dengan menghadirkan ragam model EV made in Indonesia ke depannya," ujar Frans.

Karena itu, pihaknya terus mengajak para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta, untuk bersama-sama mengakselerasi elektrifikasi industri otomotif yang memberi manfaat lebih bagi konsumen. "Seperti yang kami lakukan saat ini dengan Bluebird," ucapnya.

 

Sementara itu, President Director PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono menyambut positif kerja sama dengan Hyundai.

Pihaknya mengapresiasi upaya Hyundai yang konsisten dalam penyediaan lini kendaraan listrik berkualitas tinggi guna mendekatkan mobilitas terbarukan yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat luas.

"Kami bangga mendapatkan kesempatan untuk menggunakan All New Kona Electric dalam menunjang mobilitas bersih di IKN Nusantara, yang secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam komitmen Visi Keberlanjutan Blue Bird untuk mengurangi 50 persen emisi pada 2030 dan membantu pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat," tuturnya.

Selain kepada Bluebird, Hyundai juga menyerahkan secara simbolis All New Kona Electric kepada 3 konsumen.

(Rahman Asmardika)

      

