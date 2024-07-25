Deretan Mobil Setir Kiri Mejeng di GIIAS 2024, Ada yang Pakai Pintu Gullwing

TANGERANG - Ajang pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 menghadirkan banyak model moobil baru. Selain menjual mobil-mobil baru yang dilengkapi dengan desain dan teknologi terbaru, banyak juga mobil-mobil unik lainnya.

Salah satunya adalah beberapa merek mobil yang memamerkan mobil dengan setir kiri. Namun, mobil tersebut hanya dipajang di GIIAS dan tidak dijual di Indonesia.

Nah kali ini redaksi merangkum deretan mobil setir kiri di GIIAS 2024, Kamis (24/7/2024).

1. Seres 9 Concept

PT Sokonindo Automobile memamerkan Seres 9 Concept di GIIAS 2024. Mobil listrik ini memiliki desain SUV dengan berbagai fitur canggih.

Seres 9 Concept menawarkan teknologi tinggi dengan lebih dari 300 fitur yang memperkaya pengalaman berkendara. Salah duanya adalah fitur autonomus dan fitur buka tutup pintu dengan cukup menekan tombol pintu.

Mobil yang dipamerkan ini masih memakai setir kiri. Namun, ketika dipasarkan di Indonesia akan menggunakan setir kanan.

2. Neta S

Neta merupakan salah satu mobil baru asal China yang ikut meramaikan GIIAS 2024. Di acara ini brand tersebut mengenalkan beberapa series mobil terbarunya, salah satunya adalah Neta S.

Menariknya mobil ini memiliki desain mewah bak mobil Eropa. Hal itu terlihat dari butterfly door atau pintu depan yang terbuka ke atas, mirip seperti Ferrari dan Lamborghini.

Neta S dibekali baterai berjenis litium ion kapasitas 91.000 watt. Mobil ini mengklaim dapat menjelajah cukup jauh, yakni menembus 1.100 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Mobil ini juga dilengkapi dua dinamo motor di bagian depan dan belakang dengan total output daya sebesar 339.000. Sehingga mobil ini dapat berpindah penggerak menjadi AWD, RWD, atau FWD.