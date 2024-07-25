Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Mobil Anjlok, GIIAS 2024 Diharapkan Jadi Titik Balik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |13:07 WIB
Penjualan Mobil Anjlok, GIIAS 2024 Diharapkan Jadi Titik Balik
Penjualan mobil anjlok, GIIAS 2024 diharapkan jadi titik balik. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
TANGERANG - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 18-28 Juli diharapkan bisa membangkitkan gairah pasar otomotif nasional. Itu karena pada semester pertama tahun ini, penjualan mobil menurun cukup signifikan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales atau dari pabrik ke diler sepanjang semester satu berhenti di 408.012 unit. Jumlah tersebut terkoreksi 19,5 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu, yang menyentuh angka 506.427 unit.

Gaikindo berharap GIIAS 2024 dapat meningkatkan penjualan mobil. Terlebih banyak brand baru yang melantai di pada ajang otomotif tahunan tersebut.

Sekertaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara mengatakan, saat ini setiap produsen juga mulai mengeluarkan model yang sesuai dengan keinginan konsumen Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membuat pasar kembali bergairah setelah anjlok.

GIIAS 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
GIIAS 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"Pameran itu hanyalah satu sisi, karena intinya bukan pada pameran, tapi industrinya itu sendiri. Pameran memang sarat dengan teknologi, tapi juga fashion. Jadi kalau tidak mengikuti, mobil tidak akan laku," kata Kukuh dalam acara diskusi ICMS di GIIAS 2024, ICE BSD, Rabu (24/7/2024).

Sebagai informasi, GIIAS 2024 diramaikan 55 merek kendaraan bermotor. Merek-merek mobil yang ikut pameran ini meliputi Audi, Baic, BMW, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC Aion, GWM, Honda, Hyundai, Jetour, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, dan Wuling. 

 

