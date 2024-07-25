25 MOD BUSSID Juli 2024 Terbaru

JAKARTA – Salah satu game simulator kendaraan yang banyak dimainkan adalah Bus Simulator Indonesia (BUSSID). Lebih dari sekadar game simulasi, BUSSID menawarkan pengalaman berkendara bus yang imersif dan realistis, lengkap dengan berbagai fitur menarik.



Memahami tingginya antusiasme para pemain, Bus Simulator Indonesia (BUSSID) kembali memanjakan para penggemarnya dengan hadirnya berbagai MOD terbaru di bulan Juli 2024. Dengan beragam pilihan MOD yang menarik, para pemain kini dapat semakin bebas mengeksplorasi dunia BUSSID dengan tampilan bus yang lebih variatif.



Mod BUSSID akan membantu dalam menerapkan berbagai macam livery kendaraan dari sebuah file. File MOD yang bisa diterapkan ke berbagai macam kendaraan, untuk ukuran file-nya sendiri adalah 40-60 MB dengan kualitas jernih (HD) sehingga gambarnya sangat terlihat dengan jelas.



Dilansir dari galerybussid, berikut adalah daftar link MOD BUSSID Bus yang bisa kamu gunakan.