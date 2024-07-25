JAKARTA – Salah satu game simulator kendaraan yang banyak dimainkan adalah Bus Simulator Indonesia (BUSSID). Lebih dari sekadar game simulasi, BUSSID menawarkan pengalaman berkendara bus yang imersif dan realistis, lengkap dengan berbagai fitur menarik.
Memahami tingginya antusiasme para pemain, Bus Simulator Indonesia (BUSSID) kembali memanjakan para penggemarnya dengan hadirnya berbagai MOD terbaru di bulan Juli 2024. Dengan beragam pilihan MOD yang menarik, para pemain kini dapat semakin bebas mengeksplorasi dunia BUSSID dengan tampilan bus yang lebih variatif.
Mod BUSSID akan membantu dalam menerapkan berbagai macam livery kendaraan dari sebuah file. File MOD yang bisa diterapkan ke berbagai macam kendaraan, untuk ukuran file-nya sendiri adalah 40-60 MB dengan kualitas jernih (HD) sehingga gambarnya sangat terlihat dengan jelas.
Dilansir dari galerybussid, berikut adalah daftar link MOD BUSSID Bus yang bisa kamu gunakan.
MOD Bus Skylander R22: https://galeribussid.com/skylander-r22-facelift/
MOD Bus JB5 SHD Single Glass:https://galeribussid.com/jb5-shd-single-glass/
MOD Bus JB5 Spesial TJ “Black Pink”: https://galeribussid.com/jb5-spesial-tj-black-pink/
MOD Bus Kodename JB3 Srikandi Hino RM280: https://galeribussid.com/jb3-srikandi-hino-rm280/
MOD Bus Kodename JB3 SD-V Scania K360iB: https://galeribussid.com/kodename-jb3-sd-v-scania-k360ib/
MOD Bus Jetbus 5 Update v2: https://galeribussid.com/jetbus-5-kp-projects/
MOD Bus Kodename JB3 SHD Srikandi Hino: https://galeribussid.com/kodename-jb3-shd-srikandi-hino/
MOD Bus SR3 XHD Prime Scania K410iB: https://galeribussid.com/sr3-xhd-prime-scania-k410ib/
MOD Bus Kodename JB3 Srikandi Scania K360iB: https://galeribussid.com/kodename-jb3-srikandi-scania-k310ib/
MOD Bus JBHD Bumel by Faridh Madyawan: https://galeribussid.com/jbhd-bumel/
MOD Bus JB3+ SHD “Aneka Bintang”: https://galeribussid.com/jb3-shd-aneka-bintang/
MOD Bus JB3+ SHD Hino RK8 Full Acc: https://galeribussid.com/jb3-shd-hino-rk8-full-acc/
MOD Bus Kodename XHD Rombak JB3+ Include Acc: https://galeribussid.com/xhd-rombak-jb3-include-acc/
MOD Bus JB3+ SHD Hino Spesial 6 Sound Engine: https://galeribussid.com/jb3-shd-hino-spesial-6-sound-engine/
MOD Bus JB3+ SHD Scania K410iB: https://galeribussid.com/jb3-shd-scania-k410ib/
MOD Bus Avante H8 Facelift: https://galeribussid.com/avante-h8-facelift/
MOD Bus JB4 HD Mercy 1836: https://galeribussid.com/mod-jb4-hd-mercy-1836-by-fcrz/