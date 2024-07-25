Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

25 MOD BUSSID Juli 2024 Terbaru

David Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |22:27 WIB
25 MOD BUSSID Juli 2024 Terbaru
Bus Simulator ID.
A
A
A

JAKARTA – Salah satu game simulator kendaraan yang banyak dimainkan adalah Bus Simulator Indonesia (BUSSID). Lebih dari sekadar game simulasi, BUSSID menawarkan pengalaman berkendara bus yang imersif dan realistis, lengkap dengan berbagai fitur menarik.

Memahami tingginya antusiasme para pemain, Bus Simulator Indonesia (BUSSID) kembali memanjakan para penggemarnya dengan hadirnya berbagai MOD terbaru di bulan Juli 2024. Dengan beragam pilihan MOD yang menarik, para pemain kini dapat semakin bebas mengeksplorasi dunia BUSSID dengan tampilan bus yang lebih variatif.

Mod BUSSID akan membantu dalam menerapkan berbagai macam livery kendaraan dari sebuah file. File MOD yang bisa diterapkan ke berbagai macam kendaraan, untuk ukuran file-nya sendiri adalah 40-60 MB dengan kualitas jernih (HD) sehingga gambarnya sangat terlihat dengan jelas.

Dilansir dari galerybussid, berikut adalah daftar link MOD BUSSID Bus yang bisa kamu gunakan.

  1. MOD Bus Skylander R22: https://galeribussid.com/skylander-r22-facelift/
  2. MOD Bus JB5 SHD Single Glass:https://galeribussid.com/jb5-shd-single-glass/
  3. MOD Bus JB5 Spesial TJ “Black Pink”: https://galeribussid.com/jb5-spesial-tj-black-pink/
  4. MOD Bus Kodename JB3 Srikandi Hino RM280: https://galeribussid.com/jb3-srikandi-hino-rm280/
  5. MOD Bus Kodename JB3 SD-V Scania K360iB: https://galeribussid.com/kodename-jb3-sd-v-scania-k360ib/
  6. MOD Bus Jetbus 5 Update v2: https://galeribussid.com/jetbus-5-kp-projects/
  7. MOD Bus Kodename JB3 SHD Srikandi Hino: https://galeribussid.com/kodename-jb3-shd-srikandi-hino/
  8. MOD Bus SR3 XHD Prime Scania K410iB: https://galeribussid.com/sr3-xhd-prime-scania-k410ib/
  9. MOD Bus Kodename JB3 Srikandi Scania K360iB: https://galeribussid.com/kodename-jb3-srikandi-scania-k310ib/
  10. MOD Bus JBHD Bumel by Faridh Madyawan: https://galeribussid.com/jbhd-bumel/
  11. MOD Bus JB3+ SHD “Aneka Bintang”: https://galeribussid.com/jb3-shd-aneka-bintang/
  12. MOD Bus JB3+ SHD Hino RK8 Full Acc: https://galeribussid.com/jb3-shd-hino-rk8-full-acc/
  13. MOD Bus Kodename XHD Rombak JB3+ Include Acc: https://galeribussid.com/xhd-rombak-jb3-include-acc/
  14. MOD Bus JB3+ SHD Hino Spesial 6 Sound Engine: https://galeribussid.com/jb3-shd-hino-spesial-6-sound-engine/
  15. MOD Bus JB3+ SHD Scania K410iB: https://galeribussid.com/jb3-shd-scania-k410ib/
  16. MOD Bus Avante H8 Facelift: https://galeribussid.com/avante-h8-facelift/
  17. MOD Bus JB4 HD Mercy 1836: https://galeribussid.com/mod-jb4-hd-mercy-1836-by-fcrz/
     
Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179912//traffic_rider-3wvn_large.jpg
Klik Disini Link dan Cara Download Traffic Rider Mod Apk 2.0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/16/3173748//harvest_moon_hero_of_the_leaf_valley-p2BG_large.jpg
Link Download Harvest Moon Hero of Leaf Valley Bahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/326/3163744//stickman_party-ru8Q_large.jpg
Link dan Cara Download Stickman Party MOD APK Terbaru 2.4.9.1 Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/326/3158173//minecraft-eu3Z_large.jpg
Link Resmi Download Minecraft HardRock - Nikmati Petualangan Seru Tanpa Batas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/326/3157786//ilustrasi-wc6U_large.jpg
Klik Link Download Minecraft Happy Mod 1.16.221, Bikin Game Makin Seru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/326/3125505//ilustrasi-nKrl_large.jpg
Cara Download dan Instal Skin Terbaru di Minecraft
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement