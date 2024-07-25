Intip Serunya Gen Z Jajal Hyundai IONIQ 5 di GIIAS 2024

JAKARTA - Pencinta otomotif pastinya tidak asing lagi dengan Hyundai IONIQ 5. Mobil listrik dengan desain yang unik tersebut telah sukses mencuri perhatian masyarakat, bahkan sejak resmi mengaspal di Indonesia pertama kali pada 31 Maret 2022 lalu hingga saat ini banyak menjadi pilihan anak muda, atau Gen Z.

Kali ini, giliran konten kreator dan pegiat otomotif Sonny Willim menjajal serunya pengalaman berkendara bersama Hyundai IONIQ 5 di gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS), BSD, Tangerang pada Kamis (18/7/2024).

“Halo guys, gue Sonny Willim! Hari ini gue ada di GIIAS 2024 yang berlokasi di ICE BSD, Tangerang. Sebelumnya, kita udah lihat launching mobil Hyundai The All-New KONA Electric dan IONIQ 5 N yang keren banget, ya! Nah, sekarang gue mau nunjukin ke kalian, mobil impian gue, Hyundai IONIQ 5,” katanya.

Meski sudah marak terlihat di pasaran, Sonny menilai Hyundai IONIQ 5 tetap menarik perhatian. Mobil ini mengusung desain parametric pixel yang memadukan nuansa dari analog dan juga pixel digital. Kesan futuristik inilah yang dinilai sangat modern dan cocok bagi generasi muda, atau seringkali disebut Gen Z.

Desain tersebut tampak paling menonjol tentunya pada LED headlamp yang berbentuk persegi. Aksen modernitas ini juga dapat terlihat dari garis yang menjulur ke belakang, dan memberi kesan seakan pintu baris pertama dan baris kedua tampak menyatu.

“Kenapa gue penasaran banget sama Hyundai IONIQ 5? Karena yang gue tahu, Hyundai IONIQ 5 ini desainnya keren banget. Walaupun mobil ini sudah banyak nih kita lihat di jalan, tapi harus gue akui kalau kalau IONIQ 5 nggak bosen dilihat. Pokoknya kalau kita ngomongin EV, yang langsung terbayang ya Hyundai IONIQ 5 ini,” ucapnya.

Eksterior Hyundai IONIQ 5 mengangkat desain parametric pixel yang membuatnya terlihat unik dan menarik perhatian. (Foto: iNews Media Group/Arif Julianto)