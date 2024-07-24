Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

POCO Bakal Rilis Ponsel Edisi Khusus Deadpool and Wolverine, Intip Tampilannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |08:20 WIB
POCO Bakal Rilis Ponsel Edisi Khusus Deadpool and Wolverine, Intip Tampilannya
Bocoran tampilan Poco F6 Edisi Khusus Deadpool and Wolverine.
A
A
A

POCO merilis ponsel spesial untuk merayakan perilisan film Deadpool and Wolverine yang akan tayang di bioskop pekan ini. Menurut bocoran, sub-brand Xiaomi itu dilaporkan bermitra dengan Marvel Studios untukmeluncurkan Poco F6 edisi khusus Deadpool and Wolverine, yang akan diumumkan di India pada 26 Juli.

Dilansir GSM Arena, bagian belakang ponsel dicat dengan warna merah tua khas Deadpool, dan memiliki banyak aksen Deadpool dan Wolverine yang tersebar di bagian belakangnya. Salah satu detail adalah ‘wajah’ Deadpool di atas rangkaian lampu kilat LED ponsel.

Dari bocoran tersebut belum dapat dipastikan bahwa ponsel yang akan diluncurkan adalah Poco F6, namun tampilan dan pengaturan kameranya, ponsel itu hampir bisa dipastikan sebagai ponsel flagship terbaru POCO tersebut. Jika ponsel edisi khusus ini memang Poco F6, maka diperkirakan akan memiliki spesifikasi yang sama dengan Poco F6 edisi biasa.

Artinya, ponsel ini akan hadir dengan layar sentuh AMOLED 6,67 inci 1220×2712 120 Hz dengan kecerahan puncak 2.400 nit, SoC Snapdragon 8s Gen 3, RAM 12 GB, penyimpanan 512 GB, kamera utama 50 MP dengan OIS, ultrawide 8 MP, kamera selfie 20 MP, dan baterai 5.000 mAh dengan dukungan pengisian kabel 90W.

(Rahman Asmardika)

      
