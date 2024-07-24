Ciri-Ciri Dinamo Starter Mobil Rusak dan Cara Mengatasinya sebelum Mogok di Jalan

TERDAPAT beberapa ciri ciri dinamo starter mobil rusak termasuk bagaimana cara mengatasinya. Dinamo starter menjadi elemen vital dalam menjalankan mesin kendaraan sehingga jika ada kendala bisa sangat merepotkan pengendara.

Dinamo starter memiliki peran sebagai alat yang berfungsi memutar gigi flywheel atau inisiator proses penghidupan mesin. Sehingga ketika dinamo starter mengalami masalah maka mesin mobil akan sulit distarter bahkan bisa mogok di jalan.

Sebelum peristiwa itu terjadi penting untuk mengetahui apa saja ciri ciri dari dinamo starter rusak atau melemah. Tujuannya bisa dilakukan antisipasi dini agar tidak mmengalami masalah dalam perjalanan.



Ciri-Ciri Dinamo Starter Mobil Rusak

Mesin Susah Distarter

Jika dinamo starter mobil rusak mesin jadi sulit distarter dalam keadaan mobil habis dipakai sebentar atau masih panas. Mesin susah menyala saat mesin panas disebabkan resistansi kumparan yang semakin besar. Ketika panas mesin mengenai body solenoid, maka nilai tahanan di dalam kumparan itu makin besar.

Suara Gemeretak atau Deringan

Suara deringan atau gemeretak saat proses starter akibat tidak terkaitnya gigi pada gear dengan gigi pada ring gear mesin. Ketika dua gear pada dinamo starter itu rusak atau aus, maka akan menimbulkan suara gemeretak. Kalau suaranya makin keras, berarti kerusakan sudah dalam tahap yang cukup parah.

Mobil Tak Bereaksi Saat Distarter

Jika ada reaksi dari dinamo starter maka hal itu bisa jadi pertanda kalau dinamo starternya rusak. Kemungkinan penyebab dinamo starter mobil rusak karena putusnya sekring pada dinamo. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada poros armature berputar dengan sendirinya atau sering disebut dengan starter loss.