Mobil Listrik Konsep Daihatsu me:MO Curi Perhatian di GIIAS 2024, Bisa Dikustomisasi

TANGERANG - Astra Daihatsu Motor (ADM) tak hanya membawa sejumlah model andalan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Mobil listrik yang masih berupa konsep juga ikut mejeng di booth Daihatsu.

Mobil listrik konsep tersebut adalah Daihatsu me:MO. Dengan desainnya yang unik, me:MO menyita perhatian pengunjung. Daihatsu me:MO merupakan mobil listrik konsep bersegmen Kei-Car yang fun dan stylish. Nama me:MO diambil dari kata gabungan ‘me’ (saya) dan ‘MObility’ (mobilitas), yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang menginginkan kendaraan ramah lingkungan dan dapat digunakan dalam waktu lama.

Mobil listrik konsep Daihatsu meMO di GIIAS 2024

Salah satu keunikan mobil konsep ini memiliki panel eksterior yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan dan tahap kehidupan penggunanya.

Daihatsu me:MO menggunakan basis platform original. Mobil ini memiliki dimensi panjang 2.955 mm, lebar 1.475 mm, tinggi 1.590 mm dan jarak wheelbase (sumbu roda) 1.985 mm. Mobil konsep ini tetap berukuran mini atau mungil sesuai dengan segmennya di Kei-Car.

“Kami menghadirkan rangkaian kendaraan rendah emisi, salah satunya adalah mobil listrik konsep bersegmen Kei-Car, Daihatsu me:MO dengan desain yang fun dan stylish, serta desain eksterior yang dapat dikustomisasi sesuai dengan keinginan penggunanya," ujar President Director PT Astra Daihatsu Motor, Yasushi Kyoda.

Selain me:MO, Daihatsu menghadirkan mobil modifikasi. Daihatsu tampilkan unit modifikasi Terios Graphite dengan konsep Elegant & Sporty, dengan menggunakan basis varian Terios R Custom AT.