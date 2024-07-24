Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2024, Ini 4 Tips Kredit Mobil yang Aman

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:40 WIB
GIIAS 2024, Ini 4 Tips Kredit Mobil yang Aman
GIIAS 2024, ini 4 tips kredit mobil yang aman. (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli menjadi ajang bagi konsumen untuk membeli mobil yang diinginkan.

Pada GIIAS 2024, total 55 brand otomotif meramaikan penyelenggaraan kali ini. Ke-55 brand itu terdiri atas kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, serta kendaraan niaga. Kendaraan penumpang yang hadir pada GIIAS 2024 adalah Audi, Baic, BMW, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC Aion, GWM, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jetour, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, dan Wuling. 

Sebelum membeli kendaraan, terutama secara kredit di GIIAS 2024, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Executive Vice President Corporate Communication Astra Credit Company (ACC), Riadi Prasodjo, memaparkan 4 tips cara kredit mobil yang aman dan nyaman.

Keramaian di dalam arena GIIAS 2024. (Foto: Okezone/Erha Ramadhoni)
Keramaian di dalam arena GIIAS 2024. (Foto: Okezone/Erha Ramadhoni)

Pertama, pilihlah produk pembiayaan sesuai dengan kemampuan. Memiliki mobil secara kredit akan membutuhkan komitmen dalam pembayaran uang muka serta pembayaran cicilan selama masa tenor hingga lunas. Pastikan pembayaran cicilan kredit ini aman secara cash flow keuangan bulanan. 

Kedua, lengkapi persyaratan kredit dengan sah dan benar. Seluruh dokumen dan data pribadi yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan adalah sah dan benar. 

“Saat ini marak penipuan kredit dengan menggunakan dokumen dan data pribadi milik orang lain. ACC juga mengingatkan jangan pernah memberikan data dan dokumen pribadi kepada orang lain untuk pengajuan kredit karena akan merugikan diri sendiri," ujar Riadi di arena GIIAS 2024 ICE BSD, Tangerang, belum lama ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement