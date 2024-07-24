GIIAS 2024, Ini 4 Tips Kredit Mobil yang Aman

TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli menjadi ajang bagi konsumen untuk membeli mobil yang diinginkan.

Pada GIIAS 2024, total 55 brand otomotif meramaikan penyelenggaraan kali ini. Ke-55 brand itu terdiri atas kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, serta kendaraan niaga. Kendaraan penumpang yang hadir pada GIIAS 2024 adalah Audi, Baic, BMW, BYD, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC Aion, GWM, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jetour, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, dan Wuling.

Sebelum membeli kendaraan, terutama secara kredit di GIIAS 2024, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Executive Vice President Corporate Communication Astra Credit Company (ACC), Riadi Prasodjo, memaparkan 4 tips cara kredit mobil yang aman dan nyaman.

Keramaian di dalam arena GIIAS 2024. (Foto: Okezone/Erha Ramadhoni)

Pertama, pilihlah produk pembiayaan sesuai dengan kemampuan. Memiliki mobil secara kredit akan membutuhkan komitmen dalam pembayaran uang muka serta pembayaran cicilan selama masa tenor hingga lunas. Pastikan pembayaran cicilan kredit ini aman secara cash flow keuangan bulanan.

Kedua, lengkapi persyaratan kredit dengan sah dan benar. Seluruh dokumen dan data pribadi yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan adalah sah dan benar.

“Saat ini marak penipuan kredit dengan menggunakan dokumen dan data pribadi milik orang lain. ACC juga mengingatkan jangan pernah memberikan data dan dokumen pribadi kepada orang lain untuk pengajuan kredit karena akan merugikan diri sendiri," ujar Riadi di arena GIIAS 2024 ICE BSD, Tangerang, belum lama ini.