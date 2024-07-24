Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Spesifikasi GWM Haval Jolion HEV, Mobil Hybrid Rakitan Lokal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:15 WIB
Spesifikasi GWM Haval Jolion HEV, Mobil Hybrid Rakitan Lokal
Spesifikasi GWM Haval Jolion HEV, mobil hybrid rakitan lokal. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG  - GWM Indonesia meluncurkan Haval Jolion HEV pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Mobil hybrid anyar dari GWM itu dibanderol Rp448,888 juta on the road (OTR) Jakarta. Haval Jolion HEV merupakan mobil hybrid yang sudah dirakit di pabrik Wanaherang, Bogor, Jawa Barat. 

General Manager GWM Indonesia, Constantinus Herlijoso mengungkapkan, GWM Berkolaborasi bersama Inchcape Indonesia dengan misi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas berkelanjutan masyarakat.

"Kami sangat antusias memperkenalkan GWM Haval Jolion HEV merupakan perpaduan sempurna antara desain modern, performa tangguh, dan teknologi terkini, menjadikannya pilihan ideal bagi pelanggan Indonesia khususnya bagi mereka yang ingin memulai transisi menuju solusi kendaraan ramah lingkungan," tuturnya di arena GIIAS 2024, belum lama ini.

Diketahui, Haval Jolion HEV didukung platform Lemon. Transmisi double motor pertama di dunia menghasilkan konversi jarak tempuh 1:20 KM.  Selain itu, adanya Dedicated Hybrid Transmission (DHT) menjamin perpaduan mesin yang mulus, efisiensi, dan umur baterai yang tahan lama. 

GWM Haval Jolion. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
GWM Haval Jolion. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ada beberapa mode berkendara pada mobil compact SUV ini, yaitu EV Mode, Serial Mode, dan Parallel Mode, memungkinkan mesin untuk menyesuaikan kebutuhan performa secara otomatis sesuai kondisi jalan.

Secara dimensi, Haval Jolion HEV memiliki panjang 4.472mm, lebar 1.841mm, dan tinggi 1.626mm. Eksteriornya tampak sporty dan futuristik dengan T-Shaped Dagger Axe LED headlamp, Boomerang LED taillight, dan Star Matrix grille.

 

