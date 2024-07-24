Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS 2024, Ratusan Pengunjung Test Drive Mobil Chery

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |18:08 WIB
TANGERANG  - Pengunjung pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli bisa menjajal unit kendaraan lewat test drive. Sejumlah brand yang meramaikan GIIAS 2024 mengadakan test drive untuk para pengunjung menjajal kendaraan yang diinginkan.

Salah satu brand yang menggelar test drive adalah Chery. PT Chery Sales Indonesia (CSI) menyediakan Tiggo 8, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 5X, Omoda 5, Omoda 5 GT, hingga Omoda E5 untuk dijajal pengunjung.

Head of Brand Department PT CSI, Rifkie Setiawan mengatakan, pihaknya ingin memberikan kesempatan kepada pengunjung GIIAS 2024 untuk merasakan langsung keunggulan teknologi, performa, dan kenyamanan yang ditawarkan mobil-mobil Chery. 

Test drive Chery di GIIAS 2024.
Test drive Chery di GIIAS 2024.

"Kami yakin pengalaman test drive ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kualitas produk yang Chery tawarkan dan menguatkan keyakinan untuk membeli mobil Chery,” ujar Rifkie Setiawan di arena GIIAS 2024, ICE BSD Tangerang, Selasa (23/7/2024).

Hingga sejauh ini, tercatat sekira 546 orang melakukan test drive dari mobil Chery.

Di area test drive, pengunjung dapat menjajal langsung fitur dan performa mobil dari Chery.

GIIAS 2024 menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan langsung keunggulan teknologi, performa, dan kenyamanan yang ditawarkan. Fitur-fitur seperti ADAS (Advanced Driver Assistance System) yang meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara dapat diuji coba secara langsung.

 

