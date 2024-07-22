Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tim Peneliti Temukan Benua Baru di Dekat Greenland dan Kanada

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |18:31 WIB
Tim Peneliti Temukan Benua Baru di Dekat Greenland dan Kanada
Ilustrasi.
A
A
A

SEBUAH benua mikro atau micro continent telah ditemukan di Selat Davis antara Pulau Baffin di tenggara Kanada dan Greenland di barat daya. Dalam sebuah studi baru, para peneliti dari Inggris dan Swedia memetakan benua mikro menggunakan data gravitasi, dan data refleksi seismik untuk membuat rekonstruksi lempeng tektonik di wilayah tersebut.

Meskipun geologi wilayah tersebut telah dipelajari secara ekstensif sebelumnya, masih ada beberapa misteri.

“Periode keretakan dan penyebaran dasar laut yang berkepanjangan antara Greenland dan Amerika Utara membentuk cekungan samudera Laut Labrador dan Teluk Baffin, dihubungkan oleh Selat Davis,” jelas tim tersebut dalam makalah mereka, sebagaimana dilansir IFL Science.

“Namun, terdapat ketidaksepakatan mengenai pergerakan lempeng yang tepat antara Greenland dan Kanada, serta evolusi tektonik Selat Davis, dengan model sebelumnya tidak dapat menjelaskan asal usul kerak benua yang sangat tebal di jalur laut.”

Saat merekonstruksi masa lalu wilayah tersebut ketika Greenland terpisah dari Kanada, tim menemukan bahwa kerak bumi yang sangat tebal sebenarnya adalah mikrokontinennya sendiri; sebuah blok tektonik yang terlepas dari benua, dan dikelilingi oleh kerak samudera yang lebih tipis.

“Penafsiran ulang data refleksi seismik di lepas pantai Greenland Barat, bersama dengan model ketebalan kerak yang baru disusun, mengidentifikasi wilayah terisolasi dengan kerak benua yang relatif tebal (19–24 km) yang terpisah dari Greenland selama periode yang baru dikenali. fase perpanjangan Timur Barat di sepanjang batas Greenland Barat," tulis tim tersebut.

“Kami menafsirkan blok benua ini sebagai mikrokontinen yang tidak sepenuhnya retak, yang kami sebut sebagai proto-kontinen mikro Selat Davis.”

Para peneliti percaya bahwa keretakan – di mana lempeng tektonik terbelah menjadi dua – dimulai sekira 118 juta tahun yang lalu, sebelum pecahnya benua terjadi sekira 61,27 juta tahun yang lalu di Laut Labrador. Benua-benua terus terpecah, sebelum Greenland bertabrakan dan bergabung dengan lempeng Amerika Utara. Pada masa inilah benua mikro baru tercipta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Greenland Kanada Benua Mikro Benua
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178417//perdana_menteri_kanada_mark_carney-3JOf_large.jpg
Penuhi Perintah ICC, PM Carney Tegaskan Netanyahu Akan Ditangkap Jika Masuki Wilayah Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172536//prabowo-nrXv_large.jpg
Cerita Prabowo Begadang Pelajari 9.000 Halaman Dokumen Perjanjian RI-Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172326//indonesia_kanada-w7Kk_large.jpg
ICA-CEPA Diteken, Kanada Hapus 90 Persen Tarif Impor Produk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/16/3172207//ilustrasi-sYeC_large.jpg
Penyelidikan Ungkap TikTok Kumpulkan Data Sensitif Pengguna Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/18/3171541//ilustrasi-pxgk_large.jpg
Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal Resmi Umumkan Pengakuan Negara Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165797//pembangkit_nuklir-a0lM_large.jpg
5 Negara Siap Bangun Pembangkit Nuklir di Indonesia, Ada Rusia hingga Kanada
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement