Tim Peneliti Temukan Benua Baru di Dekat Greenland dan Kanada

SEBUAH benua mikro atau micro continent telah ditemukan di Selat Davis antara Pulau Baffin di tenggara Kanada dan Greenland di barat daya. Dalam sebuah studi baru, para peneliti dari Inggris dan Swedia memetakan benua mikro menggunakan data gravitasi, dan data refleksi seismik untuk membuat rekonstruksi lempeng tektonik di wilayah tersebut.

Meskipun geologi wilayah tersebut telah dipelajari secara ekstensif sebelumnya, masih ada beberapa misteri.

“Periode keretakan dan penyebaran dasar laut yang berkepanjangan antara Greenland dan Amerika Utara membentuk cekungan samudera Laut Labrador dan Teluk Baffin, dihubungkan oleh Selat Davis,” jelas tim tersebut dalam makalah mereka, sebagaimana dilansir IFL Science.

“Namun, terdapat ketidaksepakatan mengenai pergerakan lempeng yang tepat antara Greenland dan Kanada, serta evolusi tektonik Selat Davis, dengan model sebelumnya tidak dapat menjelaskan asal usul kerak benua yang sangat tebal di jalur laut.”

Saat merekonstruksi masa lalu wilayah tersebut ketika Greenland terpisah dari Kanada, tim menemukan bahwa kerak bumi yang sangat tebal sebenarnya adalah mikrokontinennya sendiri; sebuah blok tektonik yang terlepas dari benua, dan dikelilingi oleh kerak samudera yang lebih tipis.

“Penafsiran ulang data refleksi seismik di lepas pantai Greenland Barat, bersama dengan model ketebalan kerak yang baru disusun, mengidentifikasi wilayah terisolasi dengan kerak benua yang relatif tebal (19–24 km) yang terpisah dari Greenland selama periode yang baru dikenali. fase perpanjangan Timur Barat di sepanjang batas Greenland Barat," tulis tim tersebut.

“Kami menafsirkan blok benua ini sebagai mikrokontinen yang tidak sepenuhnya retak, yang kami sebut sebagai proto-kontinen mikro Selat Davis.”

Para peneliti percaya bahwa keretakan – di mana lempeng tektonik terbelah menjadi dua – dimulai sekira 118 juta tahun yang lalu, sebelum pecahnya benua terjadi sekira 61,27 juta tahun yang lalu di Laut Labrador. Benua-benua terus terpecah, sebelum Greenland bertabrakan dan bergabung dengan lempeng Amerika Utara. Pada masa inilah benua mikro baru tercipta.