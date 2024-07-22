Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

4 Cara Mengetahui Whatsapp Disadap

David Kurniawan , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |17:51 WIB
4 Cara Mengetahui Whatsapp Disadap
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp adalah salah satu aplikasi perpesanan instan terpopuler di dunia, digunakan oleh jutaan orang setiap harinya. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi ini, risiko keamanan seperti penyadapan juga meningkat. 

Ada beberapa hal yang menjadi tanda bahwa WhatsApp telah disadap, yang bisa diketahui dengan memperhatikan dengan seksama akun Anda.

Berikut 4 Tanda WhatsApp telah Disadap

1. Periksa aktivitas login di WhatsApp Web

Login mencurigakan di WhatsApp Web. Jika perangkat yang tidak dikenal masuk, segera keluarkan dari semua perangkat

2. Pesan dibaca tanpa sepengetahuan Anda

Jika anda melihat pesan yang tidak dapat anda buka tiba-tiba terbaca, itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengakses akun WhatsApp anda. Periksa juga apakah pesan telah dikirim tanpa sepengetahuan Anda.

3. Konsumsi baterai dan data yang berlebihan

Penyadapan aplikasai atau perangkat lunak yang berjalan di latar belakang, dapat menyebabkan konsumsi baterai dan data yang berlebih. Jika Anda merasa baterai ponsel Anda cepat habis atau penggunaan data Anda meningkat drastis tanpa alasan yang jelas, mungkin WhatsApp sedang disadap.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/16/3179098//ilustrasi-Ku3r_large.jpg
WhatsApp Bakal Terapkan Kuota Pesan Bulanan untuk Cegah Spam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/54/3165609//ilustrasi-UVib_large.jpg
Pinjol Nakal Bisa Sadap WhatsApp Kita, Ini Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/57/3161930//ilustrasi-xV5G_large.jpg
Israel Gunakan Cloud Microsoft untuk Sistem Pengawasan Massal Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/54/3160951//fitur_safety_overview_whatsapp-dyIJ_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Fitur Safety Overview untuk Lindungi Pengguna dari Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/54/3157949//ilustrasi-lpCZ_large.jpg
WhatsApp Uji Fitur Voice Chat dengan Meta AI, Kapan Diluncurkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/54/3157450//ilustrasi-abOI_large.jpg
WhatsApp Gantikan Aplikasi Windows dengan Versi Web di Pembaruan Terbaru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement