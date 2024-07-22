4 Cara Mengetahui Whatsapp Disadap

JAKARTA - WhatsApp adalah salah satu aplikasi perpesanan instan terpopuler di dunia, digunakan oleh jutaan orang setiap harinya. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi ini, risiko keamanan seperti penyadapan juga meningkat.

Ada beberapa hal yang menjadi tanda bahwa WhatsApp telah disadap, yang bisa diketahui dengan memperhatikan dengan seksama akun Anda.

Berikut 4 Tanda WhatsApp telah Disadap

1. Periksa aktivitas login di WhatsApp Web

Login mencurigakan di WhatsApp Web. Jika perangkat yang tidak dikenal masuk, segera keluarkan dari semua perangkat

2. Pesan dibaca tanpa sepengetahuan Anda

Jika anda melihat pesan yang tidak dapat anda buka tiba-tiba terbaca, itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengakses akun WhatsApp anda. Periksa juga apakah pesan telah dikirim tanpa sepengetahuan Anda.

3. Konsumsi baterai dan data yang berlebihan

Penyadapan aplikasai atau perangkat lunak yang berjalan di latar belakang, dapat menyebabkan konsumsi baterai dan data yang berlebih. Jika Anda merasa baterai ponsel Anda cepat habis atau penggunaan data Anda meningkat drastis tanpa alasan yang jelas, mungkin WhatsApp sedang disadap.