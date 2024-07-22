Advertisement
Pakar Forensik: Ponsel Android Lebih Mudah Diretas Daripada iPhone

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |16:01 WIB
Pakar Forensik: Ponsel Android Lebih Mudah Diretas Daripada iPhone
Ilustrasi Apple dan Android.
A
A
A

PONSEL berbasis Android mungkin lebih mudah menjadi sasaran para peretas dan lembaga pemerintah dibandingkan iPhone, demikian klaim outlet berita 404 Media, mengutip bocoran dokumen yang diduga ditujukan untuk pelanggan perusahaan intelijen digital Israel, Cellebrite.

Masalah privasi pengguna ponsel baru-baru ini menjadi sorotan setelah FBI pada Senin, (15/7/2024) mengungkapkan bahwa “spesialis teknisnya berhasil mendapatkan akses ke ponsel Thomas Matthew Crooks”, pelaku penembakan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pihak berwenang tidak mengungkapkan perangkat apa yang digunakan oleh Crooks dalam percobaan pembunuhan Trump.

Selama beberapa tahun terakhir ada laporan yang menunjukkan bahwa ponsel ribuan politisi, jurnalis, aktivis, dan tokoh bisnis di seluruh dunia telah diakses dan disusupi dengan bantuan program spyware Israel, Pegasus. Setelah diinstal, perangkat lunak tersebut mungkin memberi peretas kemampuan untuk membaca pesan, melihat foto, melacak lokasi orang tersebut, dan bahkan mengaktifkan kamera dan mikrofon tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.

Dalam laporannya pada Rabu, (17/7/2024), 404 Media menyebut bahwa sumber anonim baru-baru ini mengirimkan dua dokumen bertanggal pada April, masing-masing berjudul “Cellebrite iOS Support Matrix” dan “Cellebrite Android Support Matrix”. Makalah tersebut mungkin telah diberikan kepada salah satu klien Cellebrite dan tidak seharusnya dipublikasikan.

Menurut artikel tersebut, Cellebrite, yang menjual alatnya kepada penegak hukum federal, negara bagian, dan lokal serta perusahaan dan penyedia layanan lain, tidak mampu meretas sejumlah besar iPhone modern yang tersedia di pasar pada April 2024.

Menjelaskan kemampuan Cellebrite untuk mengakses perangkat menggunakan berbagai iterasi sistem operasi seluler umum, salah satu dokumen dilaporkan mengatakan bahwa alat untuk meretas ponsel berbasis iOS 17.4 atau versi yang lebih baru adalah “Dalam Penelitian,” yang berarti “mereka tidak dapat serta merta dibuka dengan tools Cellebrite, ” demikian diklaim 404 media, sebagaimana dilansir RT.

 

