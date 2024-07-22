Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Moge Harley-Davidson Mejeng di GIIAS 2024, Harganya Rp919 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |11:13 WIB
Moge Harley-Davidson Mejeng di GIIAS 2024, Harganya Rp919 Juta
Harley-Davidson memproduksi Hydra-Glide Revival dan kini mejeng di GIIAS 2024/Foto: Muhamad Fadli Ramadan-Okezone
A
A
A

TANGERANG - Harley-Davidson melalui JLM Auto Indonesia memejeng Hydra-Glide Revival 2024 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Hydra-Glide Revival 2024 merupakan bagian dari Icons Motorcycle Collection dengan edisi terbatas.

Harley-Davidson hanya memproduksi Hydra-Glide Revival sebanyak 1.750 unit di seluruh dunia.

Sales and Marketing Director, JLM Auto Indonesia, Irvino Edwardly mengatakan bangga mempersembahkan Harley-Davidson Hydra Glide dalam pameran GIIAS 2024. Kehadiran model tersebut bertujuan membawa pengalaman berkendara yang revolusioner bagi para penggemar.

"Kami berkomitmen menyediakan sepeda motor berkualitas tinggi yang memadukan warisan budaya dengan teknologi modern. Kami juga dengan senang hati meluncurkan produk edisi terbatas yang pasti akan menarik perhatian para penggemar dan kolektor," kata Irvino dalam keterangan resmi, Senin (22/7/2024).

Hydra-Glide Revival 2024 menggunakan finishing warna cat khusus Redline Red dengan panel Birch White pada sisi tangki bahan bakar. Motor ini dilengkapi grafik instrumen yang terinspirasi dari speedometer tahun 1954-55.

Soal performa, tipe Hydra-Glide Revival 2024 menggunakan mesin Milwaukee-Eight 114 berkapasitas 1.868 cc. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga 94 hp dan torsi 156 Newton meter.

 

Halaman:
1 2
      
