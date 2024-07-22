Mobil Modifikasi Seres E1 Unjuk Gigi di GIIAS 2024

TANGERANG - Mobil listrik Seres E1 meramaikan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Bahkan, mobil listrik Seres E1 modifikasi juga ikut dipajang di booth Seres.

Di booth DFSK & Seres di GIIAS 2024, pengunjung bisa menyaksikan Vision Future, Seres E1 yang dimodifikasi baik dari sisi estetika eksterior maupun interior seperti mobil masa depan. Modifikasinya itu menyentuh berbagai aspek, mulai dari audio oleh Venom Indonesia (Exodus Elite Package Plug and Play), interior oleh MB Tech Blue, basic carpet oleh Venom Diablo dan Body Kit & Paint Custom oleh CKM Karoserie.

seres E1 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

“Modifikasi Vision Future ini tidak mempengaruhi warranty mobil, dikarenakan semua plug and play serta mobil masih dapat berfungsi secara normal keseluruhannya,” ujar, Head of Sales and Marketing PT Sokonindo Automobile, Doni Putra Okten, dalam keterangannya.

“Hal ini membuat Seres E1 menjadi mobil yang tidak hanya ramah lingkungan dan fungsional, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan kreativitas pemilik tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai mobil,” ujarnya.

Di Indonesia, Seres E1 dipasarkan dalam 2 varian, yaitu Seres E1 B-Type yang dibanderol Rp189 juta (OTR Jabodetabek) dan Seres E1 L-Type dibanderol Rp 219 juta (OTR Jabodetabek).