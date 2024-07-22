Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Modifikasi Seres E1 Unjuk Gigi di GIIAS 2024 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |18:41 WIB
Mobil Modifikasi Seres E1 Unjuk Gigi di GIIAS 2024 
Mobil modifikasi Seres E1 unjuk gigi di GIIAS 2024. (Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Mobil listrik Seres E1 meramaikan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Bahkan, mobil listrik Seres E1 modifikasi juga ikut dipajang di booth Seres. 

Di booth DFSK & Seres di GIIAS 2024, pengunjung bisa menyaksikan Vision Future, Seres E1 yang dimodifikasi baik dari sisi estetika eksterior maupun interior seperti mobil masa depan. Modifikasinya itu menyentuh berbagai aspek, mulai dari audio oleh Venom Indonesia (Exodus Elite Package Plug and Play), interior oleh MB Tech Blue, basic carpet oleh Venom Diablo dan Body Kit & Paint Custom oleh CKM Karoserie.

seres E1 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
seres E1 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

“Modifikasi Vision Future ini tidak mempengaruhi warranty mobil, dikarenakan semua plug and play serta mobil masih dapat berfungsi secara normal keseluruhannya,” ujar, Head of Sales and Marketing PT Sokonindo Automobile, Doni Putra Okten, dalam keterangannya. 

“Hal ini membuat Seres E1 menjadi mobil yang tidak hanya ramah lingkungan dan fungsional, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk mengekspresikan kreativitas pemilik tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai mobil,” ujarnya. 

Di Indonesia, Seres E1 dipasarkan dalam 2 varian, yaitu Seres E1 B-Type yang dibanderol Rp189 juta (OTR Jabodetabek) dan Seres E1 L-Type dibanderol Rp 219 juta (OTR Jabodetabek).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement