Intip Biaya Pajak Mobil Mercedes-Benz yang Akan Keluarkan Model Baru di 2025

MERCEDES-Benz menjadi salah satu pabrikan otomotif yang terdampak penurunan penjualan kendaraan di kuartal pertama 2024. Menurut Reuters, penjualan Mercedes-Benz selama Januari – Maret adalah 568.400 unit. Angka ini menurun 6% dibanding jumlah penjualan selama periode sama di tahun 2023.

Padahal di tahun sebelumnya, 2023 penjualan kendaraan Mercedes-Benz terjual sebanyak 2.043.800 unit pada 2023. Peningkatan itu terjadi setelah adanya kenaikan pada model G-Class yang tumbuh sebanyak +11 persen, Mercedes-AMG (+4 persen) dan tertinggi adalah Mercedes-Maybach (+19 persen).

Meski, penjualan kendaraan setahun penuh di segmen utama mencapai 1.096.800 unit (-2 persen) pada tahun 2023 yang disebabkan kemacetan pemasok dan pergantian model ke E-Class terbaru, yang diperkenalkan di Cina pada bulan Desember.

Mercedes-Benz Luncurkan Mobil di 2025

Konsep Mercedes CLA baru diperkenalkan akhir tahun lalu. Mobil ini akan menjadi inspirasi mobil produksi yang akan memulai debutnya pada 2025. Versi produksinya telah terlihat sedang diuji, dan tampaknya banyak isyarat gayanya akan tetap dipertahankan.

Mengutip carwow, mobil ini memiliki siluet ramping yang mirip dengan Mercedes CLA saat ini, namun tidak seperti mobil tersebut, mobil ini akan menjadi mobil listrik murni. Mobil ini juga akan menjadi mobil pertama yang menggunakan kumpulan suku cadang baru yang dikenal sebagai platform MMA, yang akan memberikan jarak tempuh hingga 466 mil.

Jika melihat ke dalam Concept CLA, Anda akan melihat banyak teknologi baru yang canggih yang akan hadir di model-model Mercedes baru lainnya di masa mendatang. Layar besar di dasbor meniru sistem Superscreen yang Anda dapatkan di E-Class, dan ada banyak bahan daur ulang.