HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling Air EV Modifikasi Tampil di GIIAS 2024, Terinspirasi Tamiya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |16:03 WIB
Wuling Air EV Modifikasi Tampil di GIIAS 2024, Terinspirasi Tamiya
Wuling Air EV modifikasi di GIIAS 2024
A
A
A

TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 tak hanya diramaikan peluncuran model baru. Pada pameran otomotif tahunan ini, sejumlah brand membawa mobil modifikasi untuk dipamerkan kepada para pengunjung.

Salah satunya adalah Wuling. Produsen mobil dari China ini membawa 2 mobil listrik Air EV yang sudah dipersonalisasi oleh pemiliknya. Mobil tersebut kemudian dipajang di booth Wuling. 

“Wuling Air EV bentuknya compact dan rangenya bisa 300 kilometer. Selain itu gampang untuk cari parkir. Latar belakang melakukan personalisasi karena kalau melihat mobil kita sama, terus di parkiran kadang bingung ya, pasti harus melihat nopol kan. Tapi kalau ketika kita personalisasi, kita sudah ubah sedemikian rupa gitu. Kita sudah tahu ini mobil kita tanpa kita harus melihat pelat nomornya,” kata pemilik Air EV, Dewangga Alam, yang telah memodifikasi tampilan mobil listriknya.

Dewangga mengubah Air EV berkelir biru pastel miliknya menjadi warna fountain blue yang terinspirasi dari mainan masa kecilnya yaitu Tamiya. Selain itu, ia mengganti warna lampu bagian depan ke biru agar selaras dengan bodi mobilnya.

Wuling Air EV modifikasi. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Wuling Air EV modifikasi. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Kemudian, adanya box tambahan yang terletak di sisi kanan-kiri mobil sehingga terlihat seolah-oleh mobilnya sedang menggunakan headset. Ditambah tambahan ornamen bodykit yang berada di sekeliling bodi termasuk juga spoiler yang meningkatkan aura sporty.

“Ini saya milihnya lebih ke warna fountain blue. Personalisasi yang saya lakukan itu seperti diecast-nya Tamiya in real life gitu. Jadi warna-warna Tamiya itu kan kalau tidak biru, merah gitu kan tapi merah kan enggak ada. Adanya pink kan gitu kan. Tapi birunya yang masuk. Di beberapa Tamiya ada yang warna biru itu soalnya masa kecil saya mengoleksi Tamiya,” ucapnya.

Selain bagian luar mobil, Dewangga turut memberikan sentuhan personalisasi di kabin yaitu mengubah warna jok mobil menjadi biru dan hitam agar sesuai dengan tema mobilnya. Personalisasi yang dilakukan Dewangga ini tidak hanya unik, tetapi juga menciptakan identitas tersendiri.

 

