HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Deretan Mobil Modifikasi Citroen Mejeng di GIIAS 2024 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |17:05 WIB
Deretan Mobil Modifikasi Citroen Mejeng di GIIAS 2024 
Citroen EC3 di GIIAS 2024 (Tangguh Yudha)
A
A
A

TANGERANG - Pabrikan Prancis Citroen ikut meramaikan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Dalam ajang tahunan tersebut, Citroën menghadirkan tiga mobil modifikasi dengan tema unik.

Berdasarkan pantauan, mobil yang dimodifikasi di antaranya Citroën C3 Aircross SUV Edition Aventure. Ini merupakan sebuah mobil yang mengusung tema adventure dengan pengaplikasian ban berukuran besar.

Selain hadir dengan ban berukuran raksasa, mobil tersebut dibekali aksesori di beberapa bagian yang semakin menguatkan tampilan gagah sekaligus maskulin.

Selain itu, Citroën menghadirkan Citroën E-C3 Edition Le Sportif yang memadukan warna putih, hitam dan merah. Mobil satu ini membawa desain garis yang tegas sehingga memberikan kesan sporty.

Citroen EC3 (Tangguh Yudha)
Citroen EC3 (Tangguh Yudha)

Halaman:
1 2
      
