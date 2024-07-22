4 Mobil Listrik Murah di GIIAS 2024

TANGERANG - Deretan mobil murah dengan harga terjangkau ikut meramaikan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Sejumlah mobil murah dengan kisaran harga di bawah Rp300 juta bisa dibeli di GIIAS 2024.

Lalu, mobil murah apa saja yang bisa ditemui di GIIAS 2024? Berikut daftar 4 mobil listrik murah di GIIAS 2024, sebagaimana dirangkum Okezone pada Senin (22/7/2024) :

VinFast VF 5

Salah satu mobil listrik murah yang bisa ditemui di GIIAS 2024 adalah VinFast VF 5.

VF 5 dengan baterai dibanderol Rp310 juta on the road (OTR) Jakarta sementara khusus di GIIAS dibanderol Rp286,48 juta (OTR Jakarta). VF 5 dengan program langganan baterai dibanderol Rp241,8 juta (OTR Jakarta) dan Rp218,25 pada GIIAS 2024 (OTR Jakarta).

VinFast VF5 dibekali baterai baterai lithium ion phosphate kapasitas 31,2 kwh yang mampu menempuh jarak hingga 326 km. VF 5 sudah dibekali fitur fast charging dengan waktu pengecasan 10-70%, yang diklaim hanya perlu waktu 30 menit.

Wuling Air EV

Mobil listrik berikutnya adalah Wuling Air EV. Mobil listrik dari produsen China ini tersedia dalam 3 varian, yaitu Lite yang dibanderol Rp190 juta, lalu Standar Range Rp224 juta, dan varian Long Range yang dibanderol Rp275 juta.

Perbedaan dari ketiga varian itu berada pada baterainya. Baterai Wuling Air ev untuk tipe Long Range berkapasitas 26.7 kWh dengan jarak tempuh 300 kilometer. Sementara tipe Standard Range dan Lite sama-sama berkapasitas 17.3 kWh dengan jarak hingga 200 kilometer.