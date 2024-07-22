Hyundai Targetkan All New Kona Electric Terjual 1.800 Unit Tahun Ini

TANGERANG - PT Hyundai Motors Indonesia (HIMD) meluncurkan All New Kona Electric pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang. Mobil listrik yang menggunakan baterai buatan lokal itu ditargetkan terjual 1.800 unit tahun ini.

Diketahui, All New Kona Electric diklaim memiliki nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar 60 persen. Mobil listrik ini dibanderol mulai dari Rp499 juta dengan jarak tempuh lebih dari 500 kilometer.

Chief Operation Officer (COO) PT HMID, Franciscus Soerjopranoto mengatakan pihaknya tak memasang target penjualan Hyundai Kona Electric di Indonesia. Namun, HMMI selaku manufaktur mematok kendaraan tersebut terjual ratusan unit sebulan.

All New Kona Electric (Fadli Ramadan)

"Kalau di Hyundai sebenarnya kita tidak punya angka exact untuk target. Tapi, HMMI request ke kita karena kan pasti ada production capacity terutama ada pabrik baterai di Indonesia. Jadi minimum kita akan menjual di angka 300-an per bulan," kata Franciscus Soerjopranoto di ICE BSD, Tangerang.

Mengingat tahun ini hanya tersisa 6 bulan lagi, berarti target penjualan All-New Kona Electric 1.800 unit. Frans mengaku optimistis bisa mencapai angka tersebut karena mobil listrik terbaru Hyundai ini mendapat respons positif dengan pemesanan di masa pre-booking yang cukup besar.