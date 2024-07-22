Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Targetkan All New Kona Electric Terjual 1.800 Unit Tahun Ini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |19:16 WIB
Hyundai Targetkan All New Kona Electric Terjual 1.800 Unit Tahun Ini
Hyundai target All New Kona Electric terjual 1.800 unit tahun ini. (Fadli Ramadan)
A
A
A

TANGERANG - PT Hyundai Motors Indonesia (HIMD) meluncurkan All New Kona Electric pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang. Mobil listrik yang menggunakan baterai buatan lokal itu ditargetkan terjual 1.800 unit tahun ini.

Diketahui, All New Kona Electric diklaim memiliki nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar 60 persen. Mobil listrik ini dibanderol mulai dari Rp499 juta dengan jarak tempuh lebih dari 500 kilometer.

Chief Operation Officer (COO) PT HMID, Franciscus Soerjopranoto mengatakan pihaknya tak memasang target penjualan Hyundai Kona Electric di Indonesia. Namun, HMMI selaku manufaktur mematok kendaraan tersebut terjual ratusan unit sebulan.

All New Kona Electric (Fadli Ramadan)
All New Kona Electric (Fadli Ramadan)

"Kalau di Hyundai sebenarnya kita tidak punya angka exact untuk target. Tapi, HMMI request ke kita karena kan pasti ada production capacity terutama ada pabrik baterai di Indonesia. Jadi minimum kita akan menjual di angka 300-an per bulan," kata Franciscus Soerjopranoto di ICE BSD, Tangerang.

Mengingat tahun ini hanya tersisa 6 bulan lagi, berarti target penjualan All-New Kona Electric 1.800 unit. Frans mengaku optimistis bisa mencapai angka tersebut karena mobil listrik terbaru Hyundai ini mendapat respons positif dengan pemesanan di masa pre-booking yang cukup besar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/52/3082301/giias_2024-1Kie_large.jpg
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/52/3078264/giias_semarang_2024_dibuka-GhzI_large.jpg
GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/52/3069587/giias_bandung_2024-GTFz_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Diklaim Sedot Puluhan Ribu Pengunjung, Test Drive Tercatat Ribuan Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/53/3046773/booth_honda_di_giias_2024-nrcl_large.jpg
Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045506/booth_mitsubishi_motors_di_giias_2024-Fng3_large.jpg
Mitsubishi Catat 3.353 SPK pada GIIAS 2024, Xpander Mendominasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement