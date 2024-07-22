Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Inspirasi, Perjalanan 20 Tahun MSI Membangun Kerajaan Laptop

Redaksi , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |10:37 WIB
Inspirasi, Perjalanan 20 Tahun MSI Membangun Kerajaan Laptop
Eric Kuo selaku Executive Vice President and General Manager dari Unit Bisnis Laptop MSI. (Foto: MSI)
A
A
A

JAKARTA  - Terkenal dengan laptop-laptop gaming premiumnya, di tahun 2024, MSI merayakan 20 tahun perjalanan gemilangnya dalam industri laptop. Selama dua puluh tahun terakhir, MSI tetap teguh memegang komitmennya pada satu prinsip utama: pengalaman konsumen adalah yang terpenting. 

Keyakinan mereka bahwa “hanya dengan memahami keinginan pelangganlah, kami dapat menciptakan produk hebat” tidak hanya mendorong kesuksesan mereka tetapi juga membuat pelangan merasa dihargai dan menjadi bagian dari kisah perjalanan MSI. Untuk merayakan pencapaian ini, Eric Kuo selaku Executive Vice President and General Manager dari Unit Bisnis Laptop MSI, berbagi cerita luar biasanya mengenai kisah perjalanan MSI yang penuh tantangan dan kegembiraan. 

Dengan senyum hangatnya, ia berkata “Kami sedang membentuk masa depan teknologi, dan dengan komitmen kami terhadap keunggulan telah mendorong kami untuk membawa inovasi ke industri laptop, hingga mendobrak batasan dan merangkulkemajuan terbaru dalam teknologi. Kami akan terus berinovasi di sektor gaming, berekspansi ke kampus-kampus dan mengembangkan lini produk bisnis dan kreator kami untuk memenuhi kebutuhan konsumen selaman 20 tahun ke depan.”

Untuk merayakan momen penting ini, MSI dengan bangga mengumumkan rangkaian pameran menarik bertajuk "MSIology: MSI Laptops 20
th Anniversary Exhibition" yang akan digelar di berbagai belahan dunia. Pameran ini akan dilaksanakan dengan tur global di sepanjang tahun 2024, hadir di berbagai negara seperti Korea, Polandia, India, Italia, Vietnam, Jepang, Spanyol, Prancis, Amerika Serikat dan negara besar lainnya. Kami menyambut hangat para penggemar dan pengguna MSI di seluruh dunia untuk turut serta dalam perayaan yang penuh sukacita ini.

Di Indonesia sendiri, perayaan ini akan digelar pada 26-28 Juli 2024 mendatang berlokasi di Main Atrium, Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading. Selain menghadirkan produk-produk terbaru dan teknologi inovatifnya, MSI juga mengundang masyarakat untuk menyelesaikan tantangan berhadiah di booth dan masuk ke dalam perjalanan kesuksesan MSI. Informasi lebih lengkap dapat mengunjungi media sosial MSI Gaming Indonesia.

Bangkitnya Laptop Gaming dan Rintangan yang Menghadang

Didirikan pada tahun 1986, perjalanan MSI telah menjadi bukti kendalan dan kemampuan mereka yang kuat dalam beradaptasi. Dimulai dari motherboard dan kartu grafis, yang mereka buat dengan kecakapan teknis hingga mendapat pengakuan di industri. Dengan potensi besar yang datang dari industri komputer hingga mendorong mereka untuk berekspansi ke industri notebook dan sistem. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/16/3038181/laptop_gaming-vEFq_large.jpeg
Pecinta Game Merapat! Ini Rekomendasi Laptop Gaming Terbaik 2024, Dijamin Nggak Nyesel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/57/2952620/5-laptop-gaming-paling-menarik-perhatian-di-ces-2024-pFKm21DLTe.jpg
5 Laptop Gaming Paling Menarik Perhatian di CES 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/57/2920986/4-tips-memilih-laptop-gaming-jangan-asal-pilih-CJauHks3Pz.jpg
4 Tips Memilih Laptop Gaming, Jangan Asal Pilih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/57/2784400/5-kesalahan-yang-harus-dihindari-para-pengguna-laptop-gaming-AxZ2BVz5IR.jpg
5 Kesalahan yang Harus Dihindari Para Pengguna Laptop Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/10/57/2778850/penuhi-kebutuhan-gamer-msi-luncurkan-laptop-gaming-dengan-rtx-40-series-pertama-di-indonesia-nQsINBes6C.jpg
Penuhi Kebutuhan Gamer, MSI Luncurkan Laptop Gaming dengan RTX 40 Series Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/16/3174998//advan_workplus_air-XNke_large.jpeg
ADVAN Luncurkan Workplus Air: Laptop Tipis, Ringan, dan Bertenaga, Cek Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement