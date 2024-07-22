Inspirasi, Perjalanan 20 Tahun MSI Membangun Kerajaan Laptop

JAKARTA - Terkenal dengan laptop-laptop gaming premiumnya, di tahun 2024, MSI merayakan 20 tahun perjalanan gemilangnya dalam industri laptop. Selama dua puluh tahun terakhir, MSI tetap teguh memegang komitmennya pada satu prinsip utama: pengalaman konsumen adalah yang terpenting.

Keyakinan mereka bahwa “hanya dengan memahami keinginan pelangganlah, kami dapat menciptakan produk hebat” tidak hanya mendorong kesuksesan mereka tetapi juga membuat pelangan merasa dihargai dan menjadi bagian dari kisah perjalanan MSI. Untuk merayakan pencapaian ini, Eric Kuo selaku Executive Vice President and General Manager dari Unit Bisnis Laptop MSI, berbagi cerita luar biasanya mengenai kisah perjalanan MSI yang penuh tantangan dan kegembiraan.

Dengan senyum hangatnya, ia berkata “Kami sedang membentuk masa depan teknologi, dan dengan komitmen kami terhadap keunggulan telah mendorong kami untuk membawa inovasi ke industri laptop, hingga mendobrak batasan dan merangkulkemajuan terbaru dalam teknologi. Kami akan terus berinovasi di sektor gaming, berekspansi ke kampus-kampus dan mengembangkan lini produk bisnis dan kreator kami untuk memenuhi kebutuhan konsumen selaman 20 tahun ke depan.”

Untuk merayakan momen penting ini, MSI dengan bangga mengumumkan rangkaian pameran menarik bertajuk "MSIology: MSI Laptops 20

th Anniversary Exhibition" yang akan digelar di berbagai belahan dunia. Pameran ini akan dilaksanakan dengan tur global di sepanjang tahun 2024, hadir di berbagai negara seperti Korea, Polandia, India, Italia, Vietnam, Jepang, Spanyol, Prancis, Amerika Serikat dan negara besar lainnya. Kami menyambut hangat para penggemar dan pengguna MSI di seluruh dunia untuk turut serta dalam perayaan yang penuh sukacita ini.

Di Indonesia sendiri, perayaan ini akan digelar pada 26-28 Juli 2024 mendatang berlokasi di Main Atrium, Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading. Selain menghadirkan produk-produk terbaru dan teknologi inovatifnya, MSI juga mengundang masyarakat untuk menyelesaikan tantangan berhadiah di booth dan masuk ke dalam perjalanan kesuksesan MSI. Informasi lebih lengkap dapat mengunjungi media sosial MSI Gaming Indonesia.

Bangkitnya Laptop Gaming dan Rintangan yang Menghadang

Didirikan pada tahun 1986, perjalanan MSI telah menjadi bukti kendalan dan kemampuan mereka yang kuat dalam beradaptasi. Dimulai dari motherboard dan kartu grafis, yang mereka buat dengan kecakapan teknis hingga mendapat pengakuan di industri. Dengan potensi besar yang datang dari industri komputer hingga mendorong mereka untuk berekspansi ke industri notebook dan sistem.