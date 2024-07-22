Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Model Baru Mitsubishi New Pajero Sport Hadir di GIIAS 2024, Apa Perbedaannya?

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |23:04 WIB
JAKARTA - Wajah baru Mitsubishi New Pajero Sport nampak hadir dan memukau para pengunjung pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang berlangsung pada 18-28 Juli 2024 di ICE BSD, Tangerang. Mobil ini baru saja diluncurkan oleh PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) MMKSI pada Rabu (17/7/2024).

Dengan slogan “Live the Adventure”, Mitsubishi New Pajero Sport menjadi medium-SUV baru dengan sentuhan penyegaran dari model sebelumnya. Selama lebih dari 15 tahun, Mitsubishi Pajero Sport telah hadir dan dikenal baik, serta menjadi andalan medium-SUV masyarakat Indonesia.

Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI Irwan Kuncoro mengatakan, “New Pajero Sport sebagai mobil sports utility vehicle (SUV) andalan Mitsubishi mendapatkan pembaruan dari sisi interior, eksterior, dan fiturnya. Tentu saja dengan program penjualan menarik yang hanya berlaku di GIIAS.”

Eksterior Mitsubishi New Pajero Sport memiliki bumper yang berkarakter. (Foto: iMG/Isra Triansyah)

Eksterior Mitsubishi New Pajero Sport menghadirkan grille depan heksagonal khas dengan bumper yang berkarakter. (Foto: iNews Media Group/Isra Triansyah)

Adapun pembaruan yang menarik perhatian pada mobil ini adalah desain eksterior dan interior. Pada bagian eksterior, terdapat penyematan grille depan heksagonal dan bumper yang memberikan tampilan lebih tegas dan berkarakter. Mobil ini juga dilengkapi dengan alloy wheel 18 inchi dengan desain yang baru.

Sementara pada bagian interior, menggunakan warna hitam dan burgundy yang memberikan tampilan sporty premium. Mitsubishi New Pajero Sport juga memberikan sensasi rasa berkendara yang baru dengan dilengkapinya desain setir multifungsi dan 8-inch digital driver display yang baru. Driver dan penumpang juga mendapatkan kenyamanan yang lebih dengan adanya fitur nanoeX yang tersemat pada Dual Zone AC.

Interior Mitsubishi New Pajero Sport

Interior Mitsubishi New Pajero Sport dengan paduan warna hitam dan burgundy yang memberi kesan mewah serta elegan. (Foto: dok Mitsubishi)

Harga dan Varian Warna Mitsubishi New Pajero Sport

Halaman:
1 2 3
      
