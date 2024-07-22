Mitsubishi All New Triton Melantai di GIIAS 2024, Cek Harga dan Spesifikasinya di Sini

JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan Mitsubishi All New Triton pada Rabu (17/7/2024). Mobil ini turut dipamerkan dalam ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang berlangsung pada 18 - 28 Juli 2024 di ICE BSD, Tangerang.

Pada seri terbarunya, Mitsubishi All New Triton mengusung new design, platform, mesin, performance, dan fitur-fitur pendukung yang mumpuni. Tentunya mobil ini telah dirancang untuk siap bertarung di medan yang berat sekalipun.

“Kami sangat berkomitmen untuk mendukung berbagai perjalanan pelanggan kami dengan produk, layanan, dan pengalaman kami. Selama 54 tahun terakhir, fondasi kuat kami dalam bisnis kendaraan komersial telah memungkinkan kami memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan perekonomian Indonesia,” tutur Presiden Direktur PT MMKSI Atsushi Kurita.

Mitsubishi All New Triton merupakan produk legendaris yang kembali hadir dengan keandalannya dalam mendukung aktivitas penggunanya. Setelah mengaspal selama 45 tahun secara global dan 22 tahun di Indonesia, Mitsubishi All New Triton kini mengusung slogan “Turn ON the Beast Mode”, dan mendapatkan pengembangan pada ladder frame baru dengan luas penampang chasis 65 persen lebih besar dibandingkan model sebelumnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Brand Ambassador Mitsubishi Motors Rifat Sungkar yang berbagi pengalamannya di dunia otomotif, terutama tentang pembaruan pada Mitsubishi All New Triton yang telah menemaninya sejak lama.

“Ya, karena gue sudah pakai mobil ini untuk balap di 2023 kemarin. Dibilang All-New karena hampir semua sektor diperbarui, mulai dari desain eksterior, interior, mesin, suspensi, bahkan chasisnya,” katanya.