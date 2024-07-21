Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Deretan Moge Ikut Mejeng di GIIAS 2024

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |19:04 WIB
Deretan Moge Ikut Mejeng di GIIAS 2024
Deretan moge ikut mejeng di GIIAS 2024.
A
A
A

TANGERANG - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2024 digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Pameran otomotif bertaraf internasional ini bukan hanya menghadirkan mobil dengan fitur dan teknologi terbaru tapi juga produk motor, termasuk motor gede alias moge.

Berdasarkan pantauan pada Minggu (21/7/2024), moge pertama yang bisa dijumpai di GIIAS 2024 adalah Harley Davidson Hydra Glide Revival 2024 dan Low Rider ST Tobacco Fade. Di ajang pameran ini lah, keduanya pertama kali hadir di pasar Indonesia.

Harley Davidson Hydra Glide Revival merupakan moge dengan desain modern klasik. Ia menggunakan mesin Milwaukee Eight 114 dengan kapasitas 1.868 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 94 HP dan torsi maksimum 156 Nm.

Sementara Harley Davidson Low Rider ST Tobacco Fade merupakan motor dengan berbagai mode berkendara, seperti Road, Sport, Rain dan Custom. Menggunakan mesin Milwaukee-Eight 117 berkapasitas 1.923 cc, motor ini memiliki daya 105 HP dengan torsi maksimum 169 Nm.

Selain itu ada CRF1100L Africa Twin dengan desain dan performa baru. Model moge ini menggendong mesin anyar berkapasitas 1.084 cc 4 stroke SOHC yang dapat menghasilkan tenaga lebih maksimal yaitu 75kW di 7500 rpm dan torsi puncak lebih besar mencapai 112 Nm di 6000 rpm.

Moge lainnya yang bisa dilihat adalah Royal Enfield Shotgun 650. Moge ini mengusung konsep bobber yang dilengkapi dengan mesin 2 silinder 650 cc SOHC 8 katup berpendingin udara dan oli yang berasal dari Interceptor dan Continental GT Twin. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 46,4 dk dan torsi 52,3 Nm.


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
