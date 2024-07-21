Ramaikan GIIAS 2024, Honda Bawa Motor Listrik hingga CRF1100L Africa Twin

TANGERANG - Astra Honda Motor (AHM) ikut meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Pada GIIAS kali ini, ada sejumlah motor yang dipamerkan.

Ada 3 motor Honda yang dipajang di boot yang berlokasi di hall 11. Ketiganya adalah Motor listrik Honda EM1 e: serta charging station, motor gede CB650R Neo Sport Cafe, serta Honda CRF1100L Africa Twin 2024 yang baru diluncurkan.

Motor adventure itu dipajang di tengah-tengah dan menarik perhatian pengunjung.

Diketahui, CRF1100L Africa Twin terbaru ini memiliki mesin anyar berkapasitas 1.084 cc 4 stroke SOHC dengan konfigurasi parallel twin-cylinder berpendingin cairan yang lebih bertenaga.





Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal yaitu 75kW @7500 rpm dan torsi puncak lebih besar mencapai 112 Nm @6000 rpm.

Selain itu, CRF1100L Africa Twin kini dilengkapi fitur terbaru di bagian suspensi yang menggunakan Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (EERA) inverted front suspension.



Suspensi ini memungkinkan pengendara memilih pengaturan yang paling sesuai dengan keinginannya secara elektronik.

Suspensi tersebut dapat diatur dengan 4 pengaturan preload mulai dari berkendara sendiri, hingga berboncengan dengan bagasi.