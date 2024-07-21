Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ratusan Anggota Komunitas Sesaki Booth Fuso di GIIAS 2024, Puluhan Truk Ikut Dibawa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |19:50 WIB
Ratusan Anggota Komunitas Sesaki Booth Fuso di GIIAS 2024, Puluhan Truk Ikut Dibawa
Komunitas Canter di GIIAS 2024.




TANGERANG – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi kendaraan niaga Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) di Indonesia, menggelar acara kumpul bersama salah satu komunitas Canter. Kegiatan tersebut digelar di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang, Minggu (21/7/2024).

Ratusan anggota komunitas Canter yang mayoritas berasal dari wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memenuhi booth Mitsubishi Fuso di Hall 2. Dalam kesempatan itu mereka juga melihat lebih dekat berbagai produk kendaraan niaga yang ada di booth tersebut.

Acara ini digelar untuk mempererat silaturahmi dengan komunitas yang telah memiliki anggota lebih dari 13.000 orang itu. Mereka sangat antusias untuk memberikan testimoni ataupun mengajak kenalannya untuk menggunakan produk Mitsubishi Fuso.

Tak hanya itu, sebanyak 20 unit Mitsubishi Fuso Canter milik anggota komunitas Canter juga ikut dibawa ke GIIAS.Seluruh anggota komunitas menggunakan berbagai varian Mitsubishi Canter. Namun varian yang paling umum digunakan adalah Canter FE 74 HD.

Mitsubishi Fuso Canter GIIAS 2024.

Di event ini anggota komunitas juga membawa 3 unit Canter yang telah dimodifikasi. Untuk melakukan modifikasi tersebut, mereka merogoh biaya yang tidak sedikit bahkan ada yang biayanya lebih mahal dari harga beli truknya.

Ini menjadi pertanda Fuso tak hanya untuk bisnis, tapi sudah merambah ke hobi.

Selain itu, penampilan Trio Macan meramaikan acara kumpul bersama komunitas ini. Tampak para anggota menikmati penampilan Trio Macan yang membawakan sejumlah lagu.

"Bagi kami, komunitas adalah konsumen penting yang menunjukkan kecintaan mereka terhadap produk Canter dengan sepenuh hati. Mereka tidak hanya mendandani truknya, tetapi juga menjadikan truk Canter sebagai bagian integral dari bisnis mereka," ujar General Manager of Business Communication PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Sudaryanto.

 

