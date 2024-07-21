Terbuat dari Kardus, Daihatsu Sigra Ini Jadi Perhatian Pengunjung di GIIAS 2024

TANGERANG - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 tak hanya menghadirkan berbagai kendaraan dari brand-brand otomotif internasional, tetapi juga berbagai hal unik dan menarik. Salah satunya adalah yang terlihat pada booth PT. Daihatsu Motor (ADM), yang menghadirkan mobil yang terbuat dari kardus.

Mobil Daihatsu Sigra dari kardus ini cukup unik dan jadi magnet bagi pengunjung GIIAS. Dari pantauan MNC Portal, banyak pengunjung yang mengabadikan momen di bersama mobil tersebut.

Salah satu Usher Daihatsu, Tata mengatakan mobil Sigra kardus ini merupakan karya seni yang berukuran 1:1, seperti model aslinya.

“Karya seni ini merupakan hasil kolaborasi Daihatsu dengan Dus Duk Duk,” ujar Tata kepada MNC Portal saat ditemui di ICE BSD, Minggu (21/7/2024).

Disebutkan juga bahwa mobil ini terbuat dari 70 lembaran besar kardus bekas, dengan ketebalan 4 mm ukuran 120x240 cm, yang ramah lingkungan dengan total 270 part dan palet yang berasal dari pabrik Daihatsu.

“Produk ini mendeskripsikan sustainability dari Daihatsu,” tambah Tata.

Menurut keterangan, seluruh material yang digunakan terbuat dari 100 persen kardus alami melalui proses daur ulang industri. Daihatsu dan Dus Duk Duk berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan.