Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Terbuat dari Kardus, Daihatsu Sigra Ini Jadi Perhatian Pengunjung di GIIAS 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |19:03 WIB
Terbuat dari Kardus, Daihatsu Sigra Ini Jadi Perhatian Pengunjung di GIIAS 2024
Daihatsu Sigra terbuat dari kardus pada GIIAS 2024. (Foto: Syifa Fauziah/MPI)
A
A
A

TANGERANG - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 tak hanya menghadirkan berbagai kendaraan dari brand-brand otomotif internasional, tetapi juga berbagai hal unik dan menarik. Salah satunya adalah yang terlihat pada booth PT. Daihatsu Motor (ADM), yang menghadirkan mobil yang terbuat dari kardus.

Mobil Daihatsu Sigra dari kardus ini cukup unik dan jadi magnet bagi pengunjung GIIAS. Dari pantauan MNC Portal, banyak pengunjung yang mengabadikan momen di bersama mobil tersebut.

Salah satu Usher Daihatsu, Tata mengatakan mobil Sigra kardus ini merupakan karya seni yang berukuran 1:1, seperti model aslinya.

“Karya seni ini merupakan hasil kolaborasi Daihatsu dengan Dus Duk Duk,” ujar Tata kepada MNC Portal saat ditemui di ICE BSD, Minggu (21/7/2024).

Disebutkan juga bahwa mobil ini terbuat dari 70 lembaran besar kardus bekas, dengan ketebalan 4 mm ukuran 120x240 cm, yang ramah lingkungan dengan total 270 part dan palet yang berasal dari pabrik Daihatsu.

Daihatsu Sigra terbuat dari kardus pada GIIAS 2024. (Foto: Syifa Fauziah/MPI)

“Produk ini mendeskripsikan sustainability dari Daihatsu,” tambah Tata.

Menurut keterangan, seluruh material yang digunakan terbuat dari 100 persen kardus alami melalui proses daur ulang industri. Daihatsu dan Dus Duk Duk berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177654//giias_2025-a1Rr_large.jpg
Daihatsu Catat Penjualan Tertinggi pada September 2025, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176614//honda_brio-rpuV_large.jpg
Penjualan LCGC Anjlok 33,9 Persen hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/15/3171820//daihatsu_sigra-FWMQ_large.jpg
Penjualan LCGC pada Agustus 2025 Anjlok 47 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/15/3170986//ayla_ev-EcG0_large.jpg
Daihatsu Siapkan Ayla EV untuk First Car Buyer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170852//daihatsu_rocky-dIG7_large.jpg
Daihatsu Rocky Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/15/3170600//daihatsu_gran_max_blin_van_at-R4Ix_large.jpg
Daihatsu Luncurkan Gran Max Blind Van Transmisi Otomatis, Segini Harganya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement