Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Catat, Ini Jadwal dan Lokasi Shuttle Bus GIIAS 2024

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |17:56 WIB
Catat, Ini Jadwal dan Lokasi Shuttle Bus GIIAS 2024
Bus Shuttle GIIAS 2024. (Foto: Tangguh Yudha/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2024 yang dibuka Wakil Presiden Maruf Amin pada Kamis, (18/7/2024) masih akan berlangsung hingga 28 Juli 2024 mendatang. Bagi yang ingin mengunjungi pameran yang berlokasi di International Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, namun tidak ingin membawa kendaraan pribadi, pihak penyelenggara telah menyediakan fasiliats shuttle bus yang bisa digunakan secara gratis.

Shuttle bus di GIIAS 2024 beroperasi setiap hari selama gelaran pameran. Panitia mempersiapkan fasilitas penjemputan shuttle bus gratis ini di beberapa titik yang tersebar, dengan jam operasi antar-jemput dilakukan setiap 15 menit sampai 1 jam sekali, tergantung di mana titik penjemputan.

Berikut jadwal dan titik keberangkatan shuttle bus di GIIAS 2024, seperti dipantau langsung pada Minggu, (21/7/2024):

Jadwal dan Lokasi Bus Shuttle GIIAS 2024:

Aeon Mall BSD City

Aeon - ICE: berangkat pukul 10.00 sampai 20.00

ICE - Aeon: berangkat pukul 11.00 - 21.00

The Breeze

The Breeze - ICE: berangkat pukul 10.00 sampai 20.00

ICE - The Breeze: berangkat pukul 11.00 sampai 21.00

Bintaro Xchange

Bintaro Xchange - ICE: berangkat pukul 10.00 sampai 19.00

ICE - Bintaro Xchange: berangkat pukul 11.00 sampai 21.00

Edutown 2

Edutown 2 - ICE: berangkat pukul 10.00 sampai 20.00

ICE - Edutown 2: berangkat pukul 11.00 sampai 21.00

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179356//toyota_konpers_gjaw-rEUs_large.jpg
Bocoran Mobil Baru yang Meluncur di GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/15/3178946//gjaw_2025-H12F_large.jpg
Daftar Lengkap Merek yang Hadir di GJAW 2025, Ada Brand Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/15/3178917//konpers_gjaw_2025-YQP0_large.jpg
Gaikindo Targetkan GJAW 2025 Capai Transaksi Rp5,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178877//toyota-1qNO_large.jpg
Toyota Siap Luncurkan 3 Mobil di GJAW 2025, Termasuk Veloz Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178876//konpers_gjaw_2025-aufj_large.jpg
GJAW 2025 Digelar 21-30 November, Diikuti 80 Brand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175836//imx_2025_dibuka_oleh_menteri_umkm_maman_abdurrahman-mHFS_large.jpeg
IMX 2025 Resmi Dibuka, Dorong Industri Modifikasi Otomotif Mendunia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement