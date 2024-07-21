Catat, Ini Jadwal dan Lokasi Shuttle Bus GIIAS 2024

JAKARTA - Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2024 yang dibuka Wakil Presiden Maruf Amin pada Kamis, (18/7/2024) masih akan berlangsung hingga 28 Juli 2024 mendatang. Bagi yang ingin mengunjungi pameran yang berlokasi di International Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, namun tidak ingin membawa kendaraan pribadi, pihak penyelenggara telah menyediakan fasiliats shuttle bus yang bisa digunakan secara gratis.

Shuttle bus di GIIAS 2024 beroperasi setiap hari selama gelaran pameran. Panitia mempersiapkan fasilitas penjemputan shuttle bus gratis ini di beberapa titik yang tersebar, dengan jam operasi antar-jemput dilakukan setiap 15 menit sampai 1 jam sekali, tergantung di mana titik penjemputan.

Berikut jadwal dan titik keberangkatan shuttle bus di GIIAS 2024, seperti dipantau langsung pada Minggu, (21/7/2024):

Jadwal dan Lokasi Bus Shuttle GIIAS 2024:

Aeon Mall BSD City

Aeon - ICE: berangkat pukul 10.00 sampai 20.00

ICE - Aeon: berangkat pukul 11.00 - 21.00

The Breeze

The Breeze - ICE: berangkat pukul 10.00 sampai 20.00

ICE - The Breeze: berangkat pukul 11.00 sampai 21.00

Bintaro Xchange

Bintaro Xchange - ICE: berangkat pukul 10.00 sampai 19.00

ICE - Bintaro Xchange: berangkat pukul 11.00 sampai 21.00

Edutown 2

Edutown 2 - ICE: berangkat pukul 10.00 sampai 20.00

ICE - Edutown 2: berangkat pukul 11.00 sampai 21.00