Ternyata Sosok Ini yang Bikin Luna Maya Kesengsem Omoda E5

TANGERANG - Chery Omoda E5 merupakan mobil listrik terlaris belakangan ini. Selebriti Luna Maya menjadi salah satu konsumen yang tertarik membeli Omoda E5 pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan dari pabrik ke dealer (wholesales) Chery Omoda E5 tercatat sebanyak 596 unit pada Juni 2024. Sebelumnya, pada Mei 2024, Omoda E5 tercatat terdistribusi sebanyak 755 unit. Catatan pada 2 bulan tersebut menempatkan Omoda E5 sebagai mobil listrik paling laris.

Luna Maya tertarik untuk membeli mobil listrik. Ia mengaku sudah sejak lama ingin membeli kendaraan ramah lingkungan. Rekannya Raffi Ahmad kemudian memberikan testimoni mengenai Omoda E5.

"Saya sudah lama mempertimbangkan untuk beralih ke mobil listrik, Raffi cerita tentang mobil listriknya, Omoda E5," ujar Luna Maya di arena Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Jumat (19/7/2024).

Mendengar hal itu, ia jadi tertarik untuk membeli. Terlebih Luna Maya sebelumnya telah memiliki Omoda 5 RZ.

"Kebetulan saya sudah punya Omoda 5 RZ, jadi sudah kebayang juga kualitasnya Chery. Saya perlu memastikan sendiri, mau lihat langsung sebelum SPK. Akhirnya saya sudah SPK tadi, sudah yakin mau ambil Omoda E5,” ujar Luna Maya.

Luna mengaku sangat tertarik dengan kemampuan baterai Omoda E5 yang mampu mengisi ulang dengan cepat. Hal ini dapat mendukung produktivitas sehari-harinya.

Sementara itu, bagi Chery, tentu testimoni positif dari konsumen sangat berharga karena dapat mempengaruhi keputusan konsumen lainnya untuk memesan.