HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mazda Ramaikan GIIAS 2024, CX-30 Sita Perhatian Pengunjung 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |16:43 WIB
Mazda Ramaikan GIIAS 2024, CX-30 Sita Perhatian Pengunjung 
Mazda ramaikan GIIAS 2024, CX-30 sita perhatian pengunjung. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
TANGERANG - PT Eurokars Motor Indonesia, selaku agen tunggal pemegang merek Mazda di Indonesia, ikut meramaikan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 18-28 Juli. Pada GIIAS 2024, Mazda meluncurkan model baru yakni CX-60 Pro dan memamerkan sejumlah model lainnya. 

Mazda menempati booth yang berada di Hall 7A. Sebanyak 10 model dipamerkan kepada para pengunjung. Selain itu, ada pula diecast wall. Terdapat sebanyak 1.440 miniatur mobil (diecast) yang menjadi representasi perjalanan Mazda dari tahun ke tahun.

Diecast wall Mazda di GIIAS 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Diecast wall Mazda di GIIAS 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Booth Mazda kental dengan sentuhan dekorasi ala Japan Mobility Show. Dengan konsep "Beauty by Subtraction" yang sejalan dengan filosofi Jepang "Ma" di mana setiap desain mengutamakan energi tenang dan mengedeankan keindahan dari ruang kosong.  

"Dengan konsep dan desain booth yang mengutamakan keindahan serta kesederhanaan dan beragam aktivitas menarik khas Negeri Sakura, kami ingin DNA Jepang yang menjadi bagian dari identitas Mazda bisa memberikan pengalaman berkesan dan tidak terlupakan bagi pengunjung GIIAS tahun ini," ujar Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio. 

Berdasarkan pantauan, sejak GIIAS dibuka pada 18 Juli, booth Mazda tampak selalu ramai pengunjung. Banyak pengunjung yang ingin melihat-lihat mobil yang dipamerkan Mazda. 

Salah satu pengunjung, Lucky (34) mengaku Mazda memiliki desain yang bagus. Ia kepincut dengan warna serta desain mobil Mazda yang futuristik. 

"Jadi kalau dari segi warna dari kemarin nyarinya memang Mazda. Mazda kan warnanya bagus sama dari bentuk lebih futuristik," kata pengunjung dari Depok tersebut kepada Okezone, Minggu (21/7/2024). 

"Istri pernah punya Mazda 2," katanya sembari melihat-lihat Mazda CX-30. 

Spesifikasi CX-30

Mazda CX-30 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2019. Medium SUV ini mendapatkan pembaruan pada 2023. Pembaruan itu di antaranya disematkannya fitur keselamatan yang lengkap dan menyeluruh seperti Mazda Radar Cruise Control (MRCC) dan Smart Brake Support, serta interior yang mewah, lebih nyaman, dengan sistem infotainment terbaru.

Mazda CX-30 menonjolkan desain Kodo yang khas, menampilkan estetika yang dinamis dan elegan. Desain Kodo mengusung garis yang tajam dengan lekukan di samping, menambah karakter sporty pada Mazda CX-30. Pada bagian depan, grill Mazda CX-30 memiliki ukuran besar dengan finishing dasar hitam dengan garnis krom.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita ototekno lainnya
