HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Bocoran Mobil Listrik Suzuki eVX yang Bakal Mengaspal 2025

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |15:24 WIB
Intip Bocoran Mobil Listrik Suzuki eVX yang Bakal Mengaspal 2025
Suzuki eVX. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

TANGERANG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan mobil listrik konsep eVX pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, ICE BSD City, Tangerang, yang digelar pada 18-28 Juli. Mobil listrik tersebut rencananya akan diproduksi massal pada 2025.

Deputy Managing Director 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Dony Ismi Himawan Saputra menjelaskan, eVX merupakan mobil SUV. Secara dimensi mobil ini memiliki panjang 4.300 mm, lebar 1.800 mm, dan tinggi 1.600. Dari dimensinya, mobil ini setara SUV B-segmen.

"Kalau kita bicara eVX, ini adalah penggabungan BEV dan SUV. Jadi kalau menurut kami ini adalah BEV SUV, jadi itu adalah segmennya," kata Donny di pameran GIIAS 2024, belum lama ini.

Mobil listrik konsep ini merupakan yang pertama kali dipamerkan di Asia Tenggara. Donny enggan menjelaskan kapan pastinya diluncurkan. Namun yang jelas, tahun depan eVX sudah bisa diproduksi massal.

"Mohon maaf kami belum bisa menginformasikan lebih lanjut untuk di Indonesia. Tapi pada 2025 mendatang, Suzuki akan memperkenalkan versi produksi massal dari eVX," tuturnya.

Belum diketahui pasti spesifikasi baterai yang bakal digunakan eVX. Namun, dikabarkan baterai akan dipasok BYD. Selain itu, kabarnya jarak tempuh eVX mencapai 500 km.

 

